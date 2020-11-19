Треть больниц первой волны уже критически заполнены больными COVID-19, в 89 медучреждениях – на 100%. Среди них из 23 больниц пациентов госпитализируют в другие медучреждения.

Руководитель проектов Киевской школы экономики Юрий Ганиченко заверил, что в Украине заболеваемость и в дальнейшем будет расти. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

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Сценарии развития в Украине

По его словам, в Европе с конца октября – начала ноября начался парад карантинов. Многие страны массово вводили локдауны. В течение или после инкубационного периода заболеваемость в европейских государствах, в частности в Бельгии и Чехии, пошла на спад. Однако в Украине такой тренд пока не наблюдается.

До конца года в сутки по разным сценариям будут болеть от 15 до 25 тысяч человек в сутки. Это при условии, если будет действовать карантин выходного дня по крайней мере до конца года. Если введут более жесткий локдаун, то, соответственно, количество случаев в день будет уменьшаться,

– отметил Ганиченко.

Обратите внимание! В Украине подтвердили рекордные 13 357 больных COVID-19, из них 539 детей. О том, в каких областях за последние сутки подтвердили наибольшее количество случаев заболеваемости читайте здесь.

Зеленый сценарий

Он подтвердил, что в Киевской школе экономики рассматривают различные сценарии развития событий. Один из них – зеленый, то есть благоприятный или оптимистичный. Он означает, что действие карантина выходного дня будет положительным и заболеваемость пойдет на спад. Но уже сейчас видно, что этот сценарий – маловероятен.

Средний сценарий

Как рассказал эксперт, по среднему сценарию, послабления в будни перекроет усиление заболеваемости в выходные. Поэтому уровень количества больных COVID-19 будет расти.

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