В Днепропетровской областной клинической больнице им. И. Мечникова медики готовят к выписке медсестру-анестезиста из Волновахи Донецкой области, у которой из-за коронавирусной инфекцией были повреждены 95% легких.

Об этом сообщил главный врач Сергей Рыженко в фейсбуке. Также, по его мнению, остановить пандемию сможет только коллективный иммунитет, когда достигнет 70%.

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Сестра-анестезист Татьяна из Волновахи, которая заболела, спасая других. Повреждения легких – 95%. Наконец снята с кислорода. Получен отрицательный ПЦР-тест. Готовим на выписку, даем рекомендации,

– написал медик.

Напомним, 52-летнюю больную медицинскую сестру-анестезиста доставили в больницу с сатурацией 32% и повреждением 95% легких 7 декабря.

Рыженко добавил, что благодаря Генеральному консульству Германии в Украину и лично Генеральному Консулу доктору Штефану Кайли лаборатория больницы Мечникова получила две американские центрифуги эксперт-класса, рассчитанные на большой объем исследований – 200 проб каждая.

Главный врач объяснил, что это позволит ускорить COVID-тестирование и другие важные исследования.