В Италии для прививок против COVID-19 построят павильоны-первоцветы: детали
В Италии построят специальные павильоны-первоцветы. Они будут предназначены для прививок и выдачи вакцин против коронавируса.
Строительство начнется уже в следующем месяце, в январе. Об этом сообщили на сайте La Repubblica.
Актуально В США уже начали развозить первую партию вакцины Pfizer от COVID-19
Сколько павильонов построят
В начале 2021 года планируют построить 300 павильонов-первоцветов. Однако на момент пика вакцинации их количество возрастет до 1500.
Кто спроектировал
Павильоны в форме первоцветов спроектировал архитектор Стефано Боэри. Он подтвердил, что его команда выбрала цветок, который возвещает о приходе весны.
Первоцвет станет символом кампании вакцинации, которая пройдет под лозунгом "Италия возрождается с цветком".
Коронавирус в Италии: кратко
- Италия является лидером среди стран Европы в антирейтинге по количеству новых случаев COVID-19. Также туда входят Германия, Великобритания, Италия и Франция. Украина находится на 10 месте.
- По состоянию на 13 декабря, в Италии заболело коронавирусом 1 843 712 человек.
- Из них умерло – 64 520, выздоровело – 1 093 161.
Поделиться новостью