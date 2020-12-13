В Италии построят специальные павильоны-первоцветы. Они будут предназначены для прививок и выдачи вакцин против коронавируса.

Строительство начнется уже в следующем месяце, в январе. Об этом сообщили на сайте La Repubblica.

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Сколько павильонов построят

В начале 2021 года планируют построить 300 павильонов-первоцветов. Однако на момент пика вакцинации их количество возрастет до 1500.

Кто спроектировал

Павильоны в форме первоцветов спроектировал архитектор Стефано Боэри. Он подтвердил, что его команда выбрала цветок, который возвещает о приходе весны.

Первоцвет станет символом кампании вакцинации, которая пройдет под лозунгом "Италия возрождается с цветком".

Отметим! Массовую прививку от коронавируса в Италии планируют начать в середине января. В правительстве надеются, что большинство итальянцев будут привиты к сентябрю.

Коронавирус в Италии: кратко