Небольшое исследование показывает, что дети способны производить сильный иммунный ответ к COVID-19 даже в том случае, если болезнь протекала без симптомов.

Исследование, проведенное Детским исследовательским институтом Мердока (MCRI) в очередной раз демонстрирует, что по сравнению со взрослыми дети чаще болеют легкой или бессимптомной формой коронавируса. Но это не мешает им заработать сильный иммунный ответ. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

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Исследователи изучали иммунное состояние здоровья одной семьи из Мельбурна, которая состоит из двух родителей и трех детей младшего школьного возраста. К вспышке COVID-19 в Австралии, родители без детей гостили на свадьбе в другой стране, где и заразились SARS-CoV-2. После возвращения у них появился кашель, насморк, лихорадка и головная боль. Всех членов семьи немедленно протестовали на наличие коронавируса.

Образцы крови, слюны, кала, мочи и мазки из носа и горла отбирали у них каждые 2 – 3 дня.

Исследователи обнаружили специфические для SARS-CoV-2 антитела в слюне всех членов семьи. Команда тщательно проанализировала различные подмножества иммунных клеток и типов антител. Оказалось, что у детей есть сильный иммунный ответ к болезни.

У младшего ребенка, который вообще не проявлял симптомов, был самый сильный ответ на антитела. Несмотря на активную реакцию иммунных клеток у всех детей, уровень цитокинов, молекулярных вестников в крови, которые могут вызвать воспалительную реакцию, оставался низким. Это объясняет слабые симптомы или их отсутствие,

– сообщила доктор Мелани Ниланд из MCRI.

С тех пор все члены семьи уже выздоровели. Впрочем, ученые не могут знать, на сколько долго они будут защищенными от повторного заражения. Но ясно наверняка, что иммунная система детей эффективно остановила размножение вируса внутри их клеток.

Почему это необычное открытие