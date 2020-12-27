В десятки, а то и в сотни раз больше: врач о засекречивании смертей от COVID-19 в Украине
Реальная смертность от коронавируса в разы, а возможно и в десятки раз выше, чем по официальным данным. Реальные же показатели летальности засекречены.
Так считает украинский врач и глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко. Об этом он заявил в эфире телеканала Апостроф TV.
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Показатели неактуальны
Специалист добавил, что озвученная сейчас смертность от COVID-19 – около 1,72%, – реальна, однако данные были актуальны на весенне-летний период. Актуальных показателей, по его данным, не разглашают.
Минздрав не учитывает немало факторов
- По словам эксперта, на летальность влияют скорость распространения инфекции и тяжесть перенесения респираторных болезней в осенне-зимний период в целом.
- В Украине же распространение заболевания и летальность на фоне осложнений коронавирусной инфекции определяется не в полной мере.
- Кравченко отметил, что показатели растут в странах, расположенных по соседству с Украиной, а также в Западной Европе, а вот в Украине показатели сознательно уменьшают.
Специалист считает, что статистика смертности приближена к объективной только в Киеве.
Официальные данные
По состоянию на 27 декабря Министерство здравоохранения официально сообщило о смерти в результате коронавируса 17 774 жителей Украины.
Всего же в 2020 году больше всего людей умерли от болезней системы кровообращения. Так, от ишемической болезни сердца умерли – 225 928 человек, 64 556 умерли от новообразований, 23 043 – от внешних причин.
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