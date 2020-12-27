Реальная смертность от коронавируса в разы, а возможно и в десятки раз выше, чем по официальным данным. Реальные же показатели летальности засекречены.

Так считает украинский врач и глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко. Об этом он заявил в эфире телеканала Апостроф TV.

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Показатели неактуальны

Специалист добавил, что озвученная сейчас смертность от COVID-19 – около 1,72%, – реальна, однако данные были актуальны на весенне-летний период. Актуальных показателей, по его данным, не разглашают.

Сергей Кравченко "Статистические данные, которые публикует Минздрав, не объективны. Они публикуют исключительно лабораторно подтвержденные случаи коронавирусной болезни. На самом деле клинически подтвержденных случаев болезни в десятки, а то и в сотни раз больше".

Минздрав не учитывает немало факторов

По словам эксперта, на летальность влияют скорость распространения инфекции и тяжесть перенесения респираторных болезней в осенне-зимний период в целом.

в осенне-зимний период в целом. В Украине же распространение заболевания и летальность на фоне осложнений коронавирусной инфекции определяется не в полной мере.

Кравченко отметил, что показатели растут в странах, расположенных по соседству с Украиной, а также в Западной Европе, а вот в Украине показатели сознательно уменьшают.

Сергей Кравченко "В Украине эти показатели почему-то уменьшаются. О летальности нам абсолютно ничего не говорят, потому что мы даже ее посчитать сейчас не можем, поскольку не знаем объективных показателей заболеваемости".

Специалист считает, что статистика смертности приближена к объективной только в Киеве.

Официальные данные

По состоянию на 27 декабря Министерство здравоохранения официально сообщило о смерти в результате коронавируса 17 774 жителей Украины.

Всего же в 2020 году больше всего людей умерли от болезней системы кровообращения. Так, от ишемической болезни сердца умерли – 225 928 человек, 64 556 умерли от новообразований, 23 043 – от внешних причин.