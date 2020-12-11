У детей и подростков, страдающих от депрессии, в будущем выше риск преждевременной смерти, а также 65 различных болезней и патологических состояний.

Ученые проанализировали данные о полутора миллионе жителей Швеции, родившихся в 1982-1996 годах. За участниками наблюдали с возраста пяти лет до 2013 года, пишет JAMA Psychiatry.

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В 37 тысяч из них была диагностирована депрессия в возрасте от пяти до 19 лет. На момент завершения исследования им было от 17 до 31 года.

Депрессия повышает риск многих болезней

Авторы исследования фокусировались на 69 различных патологиях. Оказалось, риск 66 из них увеличен у людей, страдающих от депрессии в детском и подростковом возрасте. Среди них:

преждевременная смерть (в шесть раз),

сахарный диабет (в шесть раз),

болезни почек (в три раза),

вирусный гепатит (в шесть раз),

расстройства сна (в восемь раз),

самоповреждения (в 14 раз).

У женщин из-за депрессии чаще встречались травмы, болезни мочевыводящей и дыхательной систем. У мужчин – ожирение, болезни щитовидной железы, экзема.

По мнению ученых, их данные подчеркивают, что детям и подросткам, у которых диагностирована депрессия, нужна медицинская помощь. В том числе для них может быть полезен скрининг на соматические и психические болезни.

Почему так происходит

Авторы исследования предполагают, что частично эти риски могут быть связаны с сопутствующими психиатрическими проблемами: злоупотреблением наркотическими веществами и тревожностью. Однако для лучшего понимания этого феномена требуются дальнейшие исследования.