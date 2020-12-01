В Украине медицинская отрасль является недофинансированной, ведь выделяется вдвое меньше средств, чем нужно. В проекте госбюджета-2021 заложено 157 миллиардов гривен на медицину. Однако этих денег недостаточно.

Кроме этого, цифры в главной смете страны примерно на том же уровне, как было заложено на 2020 год. Об этом в эфире 24 канала рассказала член парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина.

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Она отметила, что сегодня в программе медицинских гарантий есть дефицит в 102 миллиарда гривен. Поэтому нужно бороться, чтобы в Государственном бюджете были повышены расходы на медицину.

По ее словам, совет это сделал перед первым чтением и Комитет по вопросам здоровья нации поддержал правки, чтобы повысить финансирование на медицину.

"Нас поддержал и бюджетный комитет. Они дали поручение правительству найти эти средства", – вспомнила депутат.

Повышение зарплаты врачам с таким бюджетом будет нереальным, – Стефанишина

Она также отметила, что в связи с теми расходами, которые заложены на медицину в бюджете-2021, повысить зарплаты врачам будет нереально.

По ее мнению, именно министр здравоохранения должен был доказать на заседании Кабмина, что нужно увеличить финансирование медицинской отрасли. И именно он должен был сделать так, чтобы произошло повышение зарплат медработникам.

Вся страна слышала, как президент и министр обещали повышение зарплат врачам, качества медицинских услуг и тарифов в программе медицинских гарантий. Этого не произошло,

– подчеркнула Ольга Стефанишина.

Кроме этого, она пояснила, что каждая больница имеет возможность регулировать зарплаты медиков в соответствии со своими доходами. Речь идет об оплате услуг, которые Национальная служба здоровья оплачивает из своего бюджета.

За каждую услугу, которую сегодня получают пациенты в больницах, входящих в программу медицинских гарантий, уже платится из государственного бюджета. И именно на эти средства и живет больница.

"Медучреждение использует их на оснащение, зарплаты. Но вопрос в тарифах. Те тарифы, которые сегодня может обеспечить правительство, будут на том же уровне, на котором есть сейчас", – подытожила она.

Что предусматривает государственный бюджет на 2021 год / Инфографика 24 канала