Заложенных в государственном бюджете на 2021 год средств недостаточно для вакцинации и лечения украинцев от COVID-19. Кроме того, нехватку средств будут чувствовать другие важные направления.

В бюджете на следующий год закладывается 123 миллиарда гривен на Программу медицинских гарантий. Однако при таком финансировании не хватит средств на ряд направлений, пишет НСЗУ в Facebook.

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НСЗУ “В бюджете на 2021 год на лечение пациентов с COVID-19 на весь год предусмотрено всего 14,5 миллиарда гривен. С учетом динамики заболеваемости, уже во II квартале 2021 года придется в 10 раз сократить расходы на лечение”.

В ведомстве также отметили, что в бюджете недостаточно средств для финансирования первичного звена медицинской помощи и вакцинации от COVID-19.

Это вопрос национальной безопасности. Правительства США, Германии и еще многих стран уже готовятся к масштабному проекту вакцинации. И со стороны Украины будет ответственным и взвешенным шагом – выделить на это средства и обеспечить граждан защитой от болезни,

– говорится в заявлении НСЗУ.

Также в бюджете на 2021 не предусмотрены доплаты медикам за достижение индикаторов качества. Также придется снизить количество услуг по ранней диагностике рака, которые государство оплатит пациентам.