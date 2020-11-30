Денег, которые выделили на лечение и вакцинацию от коронавируса в 2021 году, не хватит, – НСЗУ
Заложенных в государственном бюджете на 2021 год средств недостаточно для вакцинации и лечения украинцев от COVID-19. Кроме того, нехватку средств будут чувствовать другие важные направления.
В бюджете на следующий год закладывается 123 миллиарда гривен на Программу медицинских гарантий. Однако при таком финансировании не хватит средств на ряд направлений, пишет НСЗУ в Facebook.
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В ведомстве также отметили, что в бюджете недостаточно средств для финансирования первичного звена медицинской помощи и вакцинации от COVID-19.
Это вопрос национальной безопасности. Правительства США, Германии и еще многих стран уже готовятся к масштабному проекту вакцинации. И со стороны Украины будет ответственным и взвешенным шагом – выделить на это средства и обеспечить граждан защитой от болезни,
– говорится в заявлении НСЗУ.
Также в бюджете на 2021 не предусмотрены доплаты медикам за достижение индикаторов качества. Также придется снизить количество услуг по ранней диагностике рака, которые государство оплатит пациентам.
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