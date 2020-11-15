Украинцы смогут подписывать декларации с семейными врачами в онлайн-режиме. Кроме этого, появится база врачей, которые оперативно будут консультировать больных COVID-19.

Подписание деклараций в онлайн-режиме

Функция по подписанию деклараций в онлайн-режиме сейчас является, в частности, нужной для больных коронавирусом людей. Об этом заявил в своем видеообращении в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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Этот вопрос хотят решить уже на этой неделе.

База врачей для консультации больных COVID-19

Ее цель – оперативно консультировать пациентов без семейного врача. Кроме этого, пациенты смогут получить контакты врача, который будет все время следить за течением заболевания COVID-19.

Степанов отметил, что такие врачи должны быть во всех регионах Украины.

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