В середине декабря в Николаеве откроется первый мобильный госпиталь, где будет 60 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, пишет Интерфакс-Украина.

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"В Николаеве 19 декабря откроется первый мобильный госпиталь на 60 койко-мест, он будет из модульных конструкций", – рассказал Виктор Ляшко.

По его словам, для развертывания мобильных госпиталей уже были выделены средства, Минздрав определил табель оснащения такого госпиталя и критерии к медучреждению. Пока вопросы размещения такого госпиталя остаются на усмотрение местных властей.

Вопросы локации остаются вопросами локаций. Если где-то, как в Донецкой области, его удобно будет развернуть на базе новопостроенного трехэтажного здания психиатрической больницы, то его развернут там. Если удобно развернуть на открытой местности, то развернут там. Важно, чтобы там был кислород,

– заявил он.

Главный санитарный врач пояснил, что вопрос запуска мобильных госпиталей не будет решаться централизованно.

"Команда пошла, деньги выделены, мы в локации не лезем. Вопрос запуска решается", – добавил он.

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