Ученые подытожили данные, которые показывают, на сколько COVID-19 смертельнее и опаснее гриппа. И хотя обе болезни атакуют легкие, анализ показал, что коронавирус повреждает и другие органы.

Коронавирус SARS-CoV-2 ассоциируется с высоким риском осложнений, в частности с поражениями почек и печени, сердечных расстройств, инсульта, тяжелого септического шока, низкого кровяного давления, избыточного свертывания крови и даже диабета. Выводы исследования опубликованы в журнале The BMJ.

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Для исследования ученые проанализировали записи из базы данных Министерства по делам ветеранов США. Это крупнейшая в стране интегрированная система оказания медицинской помощи.

В общем исследователи изучили информацию о 3641 пациенте с коронавирусом. Этих людей госпитализировали в больницы в разный период с 1 февраля по 17 июня. Параллельно с этим ученые изучили данные о 12 676 пациентах с гриппом, которые были госпитализированы из-за болезни в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года. Средний возраст пациентов с COVID-19 или гриппом составлял 69 лет.

Одним из самых больших сюрпризов в исследовании стало обнаружение того, что пациенты с коронавирусом имели более высокие риски развития диабета, чем больные гриппом – на 9 случаев больше в выборке из 100 человек.

Эти пациенты не болели диабетом, пока не заразились COVID-19. Уровень сахара в их крови подскочил и они требовали огромных доз инсулина. Является ли диабет обратимым, потребует ли он длительного лечения? Это будет диабет 1 или 2 типа? Мы просто не знаем, поскольку COVID-19 возник год назад,

– сказал старший автор исследования Зияд Аль-Али.

Общие результаты исследования