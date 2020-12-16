Действительно ли коронавирус опаснее гриппа: масштабное исследование
Ученые подытожили данные, которые показывают, на сколько COVID-19 смертельнее и опаснее гриппа. И хотя обе болезни атакуют легкие, анализ показал, что коронавирус повреждает и другие органы.
Коронавирус SARS-CoV-2 ассоциируется с высоким риском осложнений, в частности с поражениями почек и печени, сердечных расстройств, инсульта, тяжелого септического шока, низкого кровяного давления, избыточного свертывания крови и даже диабета. Выводы исследования опубликованы в журнале The BMJ.
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Для исследования ученые проанализировали записи из базы данных Министерства по делам ветеранов США. Это крупнейшая в стране интегрированная система оказания медицинской помощи.
В общем исследователи изучили информацию о 3641 пациенте с коронавирусом. Этих людей госпитализировали в больницы в разный период с 1 февраля по 17 июня. Параллельно с этим ученые изучили данные о 12 676 пациентах с гриппом, которые были госпитализированы из-за болезни в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года. Средний возраст пациентов с COVID-19 или гриппом составлял 69 лет.
Одним из самых больших сюрпризов в исследовании стало обнаружение того, что пациенты с коронавирусом имели более высокие риски развития диабета, чем больные гриппом – на 9 случаев больше в выборке из 100 человек.
Эти пациенты не болели диабетом, пока не заразились COVID-19. Уровень сахара в их крови подскочил и они требовали огромных доз инсулина. Является ли диабет обратимым, потребует ли он длительного лечения? Это будет диабет 1 или 2 типа? Мы просто не знаем, поскольку COVID-19 возник год назад,
– сказал старший автор исследования Зияд Аль-Али.
Общие результаты исследования
- Пациенты с COVID-19 имели почти в 5 раз больше шансов умереть, чем больные гриппом. Из 12 676 больных гриппом умерли 674 человека (5,3%), а с 3641 инфицированного COVID-19 – 676 (18,5%).
- Кроме того, в среднем пациенты с COVID-19 в 4 раза чаще нуждались в кислородной поддержке и почти в 2,5 раза чаще попадали в реанимацию.
- Исследователи также обнаружили, что COVID-19 ассоциируется с более высокими рисками острого поражения почек и тяжелого септического шока, чем грипп.
- По сравнению с больными гриппом, люди с COVID-19 чаще страдают от пониженного артериального давления – состояния, которое может привести к повреждению органов и смерти.
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