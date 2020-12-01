В Дании заражены СOVID-19 норки сбежали из звероферм
В Дании сотни норок, инфицированных коронавирусом, сбежали из датских звероферм. Как заявляет специалист датского ветеринарного и продовольственного управления Стэн Мортенсен, норки могут передать вирус диким животным.
Мортенсен считает, что около 5% норок в этом году могли быть заражены коронавирусом. Об этом сообщает издание The Guardian.
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Если норки передадут инфекцию другим животным, вирус может еще мутировать. В этом случае контролировать распространение коронавируса будет крайне трудно.
Специалист датского ветеринарного и продовольственного управления добавил, что норки хорошо переносят болезнь, а риск смерти у них достаточно низкий.
Американские специалисты надеются, что вскоре будет готова вакцина от COVID-19 и для этих животных.
Что известно о вспышке COVID-19 на норковых фермах в Дании
- С начала пандемии в Дании обнаружили более 200 случаев передачи коронавируса от норок к человеку.
- Министр Метте Фредериксен объявила, что всех животных необходимо уничтожить.
- Из-за этого погибли более 15 миллионов животных.
- Тела норок похоронили на уровне 1 метр под землей на территории военного полигона. Однако глубина оказалась недостаточной. Теперь животных выталкивает из земли.
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