В Дании сотни норок, инфицированных коронавирусом, сбежали из датских звероферм. Как заявляет специалист датского ветеринарного и продовольственного управления Стэн Мортенсен, норки могут передать вирус диким животным.

Мортенсен считает, что около 5% норок в этом году могли быть заражены коронавирусом. Об этом сообщает издание The Guardian.

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Если норки передадут инфекцию другим животным, вирус может еще мутировать. В этом случае контролировать распространение коронавируса будет крайне трудно.

Специалист датского ветеринарного и продовольственного управления добавил, что норки хорошо переносят болезнь, а риск смерти у них достаточно низкий.

Американские специалисты надеются, что вскоре будет готова вакцина от COVID-19 и для этих животных.

Что известно о вспышке COVID-19 на норковых фермах в Дании