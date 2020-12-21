Дания в понедельник, 21 декабря, одобрила временный запрет на разведение норок до 2022 года. Причиной стала мутация коронавируса SARS-CoV-2 у животных, которая может распространяться среди людей.

Таким образом власть создала законные основания для массового уничтожения этих животных из-за обнаруженного в них ранее мутировавшего коронавируса. Это решение 21 декабря принял датский парламент, сообщает агентство AFP.

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Законодательная инициатива создает правовую основу для уничтожения всех норок на датских фермах и вводит временный запрет на реинтродукцию и содержание новых норок до 31 декабря 2021 года,

– говорится в тексте документа.

Также документ содержит положения о компенсациях за убитых особей норки и производственных потерях для всех заводчиков норок за убытки, которые они понесли в результате введения временного запрета.

"Цель предложения – предотвратить распространение COVID-19 среди норок из-за значительного риска для здоровья населения", – говорится в источнике.

Закон не распространяется на зоопарки, цирки или на частных лиц, которые содержат максимум пять норок. Нарушение закона может повлечь за собой штраф или заключение на срок до шести месяцев.

Что известно о вспышке коронавируса среди норок