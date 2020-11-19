В Дании уничтожили норок: Минздрав предположил, что мутировавший коронавирус мог исчезнуть
В министерстве здравоохранения Дании заявили, что мутировавший штамм коронавирусной инфекции, который обнаружили у норок на пушных фермах, "наиболее вероятно" уже исчез. В то же время в Дании уже убили всех норок с коронавирусом, живших на зверофермах.
Минздрав заявил о том, что мутировавший коронавирус мог исчезнуть после выводов специализированного института State Serum Institute, занимающегося контролем эпидемических заболеваний. Об этом пишет издание DR.
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Издание пишет, что с 15 сентября в стране больше не обнаруживали новых заражений мутировавшим штаммом, названным "кластер 5". Из-за этого Институт предполагает, что он скорее всего исчез.
В Дании уже убили всех норок с коронавирусом, живших на зверофермах. Об этом сообщило в Твиттере Управление ветеринарии и пищевых продуктов Дании.
Норок уничтожили на 284 из более чем 1100 ферм, расположенных в стране. Животные на еще 25 фермах находятся под подозрением.
Отмечается, что норки на еще 25 фермах находятся под подозрением и их также могут уничтожить.
Уничтожение норок в Дании: что известно
- В Дании обнаружили 214 случаев передачи COVID-19 от норок к человеку. Тогда министр Метте Фредериксен заявила, что всех животных необходимо уничтожить.
- Всего умереть должны 15 миллионов зверят.
- Кроме Дании, зараженных коронавирусом норок обнаружили еще в Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США.
- В ВОЗ рассказали, что норки могут быть инфицированы мутировавшим коронавирусом. Сейчас ученые не могут спрогнозировать, является ли он опаснее обычных.
- К слову, в Дании есть более 1100 норковых ферм, на которых работает около 6 тысяч человек. Это в целом 40% мирового производства норкового меха.
- В ВОЗ раскритиковали Данию за инициативу убийства животных, ведь коронавирус мутирует постоянно и пока что нет никаких подтверждений, что его новая версия является опасной.
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