В министерстве здравоохранения Дании заявили, что мутировавший штамм коронавирусной инфекции, который обнаружили у норок на пушных фермах, "наиболее вероятно" уже исчез. В то же время в Дании уже убили всех норок с коронавирусом, живших на зверофермах.

Минздрав заявил о том, что мутировавший коронавирус мог исчезнуть после выводов специализированного института State Serum Institute, занимающегося контролем эпидемических заболеваний. Об этом пишет издание DR.

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Издание пишет, что с 15 сентября в стране больше не обнаруживали новых заражений мутировавшим штаммом, названным "кластер 5". Из-за этого Институт предполагает, что он скорее всего исчез.

В Дании уже убили всех норок с коронавирусом, живших на зверофермах. Об этом сообщило в Твиттере Управление ветеринарии и пищевых продуктов Дании.

Норок уничтожили на 284 из более чем 1100 ферм, расположенных в стране. Животные на еще 25 фермах находятся под подозрением.

Отмечается, что норки на еще 25 фермах находятся под подозрением и их также могут уничтожить.

MINKFARME OG COVID-19 STATUS 18/11-20

Alle #COVID19dk smittede minkfarme er aflivet. Fødevarestyrelsen overvåger fortsat landets minkfarme for COVID-19:



️ 284 minkfarme er smittet med COVID-19. Heraf er 284 aflivet.

️ 25 minkfarme er under mistanke. pic.twitter.com/trMViVLSSP — Fødevarestyrelsen (@Foedevare) November 18, 2020

Уничтожение норок в Дании: что известно