В Дании таки решили уничтожить 15 миллионов норок из-за опасности распространения мутировавшей версии коронавируса. Ранее ВОЗ выступила против такой инициативы и правительство не имело на это законных оснований.

Законодательная основа для уничтожения норок

Но правительство поддержал парламент, пишет издание Associated Press. Так, правящая партия социал-демократов, которая не имеет большинства в парламенте, смогла договориться с еще четырьмя партиями, которые заявили, что готовы проголосовать за законопроект.

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Документ предусматривает уничтожение всех норок в стране, а также запрещает разводить их до конца 2021 года. В то же время парламентарии еще не согласовали вопрос компенсаций норковым фермам.

Пока не известно, когда именно состоится голосование по этой инициативе правительства.

Что известно о вспышке коронавируса у норок

Мутацию коронавируса у норок обнаружили на 283 датских фермах. Инфекция может передаваться людям, однако пока нет никаких доказательств того, что эта версия коронавируса более опасна или устойчива к вакцинам.

К слову, в Дании есть более 1100 норковых ферм, на которых работает около 6 тысяч человек. Это всего 40% мирового производства норкового меха.

12 ноября в связи с решением правительства Дании компания Kopenhagen Fur, объединяющая производителей меха, объявила о закрытии. Закрытие Kopenhagen Fur состоится в течение следующих 2 – 3 лет.

Кроме Дании, инфицированных норок нашли еще в 6 странах, в частности: в Нидерландах, Испании, Швеции, Италии, Греции и США.

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Отметим, что в ВОЗ раскритиковали Данию за инициативу убийства животных, ведь коронавирус мутирует постоянно и пока нет никаких подтверждений, что его новая версия опасна.