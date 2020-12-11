COVID-19 уже переболела треть украинцев, – бывший главный санитарный врач
Исходя из данных, которые предоставляют государственные и частные лаборатории, примерно треть населения Украины уже переболела коронавирусом COVID-19. Это означает, что в стране начинает формироваться коллективный иммунитет.
Поэтому любые жесткие ограничительные меры теряют свой смысл. Такое мнение бывший главный государственный санитарный врач Святослав Протас высказал в прямом эфире 24 канала.
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Он объяснил, что коллективный иммунитет предполагает формирование иммунной прослойки, которая не позволяет тому или иному возбудителю инфекционной болезни распространяться бесконтрольно от человека к человеку.
Считается, что он начинает формироваться, когда переболела треть популяции. А более или менее стойкий эффект есть, когда антитела имеют уже две трети,
– подчеркнул Протас.
"Если возьмем вакциноуправляемые инфекции, которые еще называются детскими, там уровень охвата вакцинации достигает 95%. Это позволяет проводить так называемую элиминацию, то есть искоренение возбудителя таких инфекций из человеческой популяции", – отметил он.
И объяснил, что для респираторных вирусных инфекций этот процент, конечно, меньше. Вирус прекращает циркуляцию, если переболели от одной до двух третей населения.
По словам Протаса сейчас в Украине происходит стабилизация эпидемического процесса. Он убежден, что таких резких темпов роста заболеваемости, как осенью, уже не будет. Будет наблюдаться определенная стабилизация, пока не переболеет половина, а затем и две трети.
"После этого сможем говорить: либо возбудитель адаптируется, мутирует и станет ежегодной сезонной болезнью, либо не сможет адаптироваться и тогда просто исчезнет и перестанет циркулировать", – подытожил бывший главный государственный санитарный врач.
Протас о ситуации с коронавирусом в Украине: смотрите видео 24 канала
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