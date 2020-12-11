Исходя из данных, которые предоставляют государственные и частные лаборатории, примерно треть населения Украины уже переболела коронавирусом COVID-19. Это означает, что в стране начинает формироваться коллективный иммунитет.

Поэтому любые жесткие ограничительные меры теряют свой смысл. Такое мнение бывший главный государственный санитарный врач Святослав Протас высказал в прямом эфире 24 канала.

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Он объяснил, что коллективный иммунитет предполагает формирование иммунной прослойки, которая не позволяет тому или иному возбудителю инфекционной болезни распространяться бесконтрольно от человека к человеку.

Считается, что он начинает формироваться, когда переболела треть популяции. А более или менее стойкий эффект есть, когда антитела имеют уже две трети,

– подчеркнул Протас.

"Если возьмем вакциноуправляемые инфекции, которые еще называются детскими, там уровень охвата вакцинации достигает 95%. Это позволяет проводить так называемую элиминацию, то есть искоренение возбудителя таких инфекций из человеческой популяции", – отметил он.

И объяснил, что для респираторных вирусных инфекций этот процент, конечно, меньше. Вирус прекращает циркуляцию, если переболели от одной до двух третей населения.

Справка. По состоянию на 11 декабря в Украине официально подтвердили 872 228 случаев коронавируса. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 14 755 человек. Выздоровели 480 348 пациентов.

По словам Протаса сейчас в Украине происходит стабилизация эпидемического процесса. Он убежден, что таких резких темпов роста заболеваемости, как осенью, уже не будет. Будет наблюдаться определенная стабилизация, пока не переболеет половина, а затем и две трети.

"После этого сможем говорить: либо возбудитель адаптируется, мутирует и станет ежегодной сезонной болезнью, либо не сможет адаптироваться и тогда просто исчезнет и перестанет циркулировать", – подытожил бывший главный государственный санитарный врач.

Протас о ситуации с коронавирусом в Украине: смотрите видео 24 канала