За минувшие сутки в рядах ВСУ подтвердили 179 новых случаев инфицирования COVID-19. К сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 2 военнослужащих.

Всего недуг унес жизни 23 бойцов ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе командования медицинских сил Вооруженных сил Украины в фейсбуке.

Важно Коронавирус в Вооруженных силах: число погибших от недуга возросло до 23 человек

Какова ситуация с коронавирусом в ВСУ: цифры

По состоянию на 14 ноября в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеет 2 494 человека.

Всего за время пандемии выздоровели 5 230 человек.

На изоляции находятся 354 человека. У 30 бойцов изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток.

У 30 бойцов изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток. За минувшие сутки зарегистрировали 179 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в больницы госпитализировали 27 человек, дома под присмотром медицинской службы находится 152 человека.

Что известно о бойцах, погибших от COVID-19 за минувшие сутки

Военнослужащий из Житомирской области получил положительный тест на коронавирус 20 октября. Однако 28 октября его состояние ухудшилось и медики госпитализировали бойца в Центральную городскую больницу. У него была негоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Несмотря на проведенную терапию, 13 ноября состояние пациента резко ухудшилось. Началась интенсивная терапия, которая, к сожалению, не дала положительного результата. Военнослужащий имел хронические сопутствующие заболевания,

– говорится в сообщении.

Еще один работник ВСУ из Львовской области находился на стационарном лечении. У него был такой же диагноз, что и у военного с Житомирщины. После терапии состояние пациента ухудшалось. Работник ВСУ имел хронические сопутствующие заболевания. Врачи не смогли спасти его жизнь.