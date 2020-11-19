COVID-19 унес жизнь заслуженного врача: в Черновцах умер глава диагностического центра
От осложнений, вызванных коронавирусом, умер заслуженный врач Украины Анатолий Вдовичен. 67-летний медик возглавлял Черновицкий областной медицинский диагностический центр.
Анатолию Вдовичену было 67 лет
В диагностическом центре Вдовичен поработал 30 лет. О потере сообщили на странице медучреждения в фейсбуке.
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Сердце Анатолия Николаевича перестало биться на 68-м году жизни после изнурительной борьбы с COVID-19,
- говорится в сообщении.
Отметим, что кроме работы в медучреждениях, главный врач был депутатом Черновицкого областного совета двух созывов. Вдовичен возглавлял постоянную комиссию по вопросам здравоохранения.
Какова ситуация с коронавирусом в Черновицкой области
По состоянию на 19 ноября в Черновицкой области обнаружили 29 612 случаев коронавируса, из них 587 летальные. Выздоровели 12 600 человек.
В целом в Украине диагностировали 583 510 случаев COVID-19. От болезни умерли 10 369 человек. Выздоровели более 266 тысяч больных.
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