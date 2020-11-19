От осложнений, вызванных коронавирусом, умер заслуженный врач Украины Анатолий Вдовичен. 67-летний медик возглавлял Черновицкий областной медицинский диагностический центр.

Анатолию Вдовичену было 67 лет

В диагностическом центре Вдовичен поработал 30 лет. О потере сообщили на странице медучреждения в фейсбуке.

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Сердце Анатолия Николаевича перестало биться на 68-м году жизни после изнурительной борьбы с COVID-19,

- говорится в сообщении.

Отметим, что кроме работы в медучреждениях, главный врач был депутатом Черновицкого областного совета двух созывов. Вдовичен возглавлял постоянную комиссию по вопросам здравоохранения.

Важно! Положительный тест на коронавирус получил председатель Черновицкого облсовета Иван Мунтян. Политика госпитализировали еще 14 ноября. У Мунтяна – двусторонняя пневмония. Состояние пациента оценивают как стабильно тяжелое.

Какова ситуация с коронавирусом в Черновицкой области

По состоянию на 19 ноября в Черновицкой области обнаружили 29 612 случаев коронавируса, из них 587 летальные. Выздоровели 12 600 человек.

В целом в Украине диагностировали 583 510 случаев COVID-19. От болезни умерли 10 369 человек. Выздоровели более 266 тысяч больных.