В Украине наблюдается положительная динамика по COVID-19. За минувшие сутки от коронавируса поправились больше людей, чем заболели.

Количество человек, которые выздоровели от коронавируса, за минувшие сутки, 7 декабря, составляет 12 860 человек. "Эта цифра превышает количество лиц, которые заболели, – 10 811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 декабря 2020 года", – заявил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в фейсбуке.

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В частности, заболели 520 детей и 512 медработников. За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 475), Одесской (1 043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.

По словам Степанова, 7 декабря госпитализированы 1 319 человек. От осложнений умерли 195 пациентов. В общем зафиксировано 13 928 летальных исходов.

За минувшие сутки совершено 55 070 тестирований: методом ПЦР – 30 718, методом ИФА – 24 352. В целом с начала пандемии COVID-19 в Украине проведено 4 838 679 ПЦР-тестов.

Количество случаев COVID-19 в регионах

Киев – 82 810 случаев;

Винницкая область – 18 824 случая;

Волынская область – 26 475 случаев;

Днепропетровская область – 45 752 случая;

Донецкая область – 26 235 случаев;

Житомирская область – 32 354 случая;

Закарпатская область – 24 886 случаев;

Запорожская область – 37 885 случаев;

Ивано-Франковская область – 39 541 случай;

Киевская область – 44 554 случая;

Кировоградская область – 6 418 случаев;

Луганская область – 7 141 случай;

Львовская область – 50 787 случаев;

Николаевская область – 21 798 случаев;

Одесская область – 52 853 случая;

Полтавская область – 26 571 случай;

Ровенская область – 34 088 случаев;

Сумская область – 33 904 случая;

Тернопольская область – 29 977 случаев;

Харьковская область – 59 739 случаев;

Херсонская область – 12 493 случая;

Хмельницкая область – 32 539 случаев;

Черкасская область – 27 913 случаев;

Черновицкая область – 35 622 случая;

Черниговская область – 21 599 случаев.



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