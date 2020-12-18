По состоянию на 18 декабря в Украине в течение суток заболели коронавирусом 12 630 человек, зато выздоровели – 12 866 больных. Среди новых больных коронавирусом – 620 детей и 552 медработника.

Суточная статистика COVID-19

В госпитализации нуждались 2904 больных или людей с подозрением на COVID-19. От осложнений болезни со вчерашнего дня умерли 260 пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Относительно тестирований, то в течение минувших суток украинские лаборатории осуществили 68 759 тестирований, в частности методом ПЦР – 42 340, методом ИФА – 26 419. Всего в Украине уже провели 5 209 462 ПЦР-тестов на выявление COVID-19.

По состоянию на 18 декабря в Украине заболели коронавирусом 944 381 человек, из них 561 222 больных уже выздоровели. Зато умерли от осложненного течения болезни 16 256 пациентов.

Статистика коронавируса в областях Украины 18 декабря: