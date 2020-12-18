COVID-19 в Украине: за сутки выздоровели больше людей, чем заболели
По состоянию на 18 декабря в Украине в течение суток заболели коронавирусом 12 630 человек, зато выздоровели – 12 866 больных. Среди новых больных коронавирусом – 620 детей и 552 медработника.
Суточная статистика COVID-19
В госпитализации нуждались 2904 больных или людей с подозрением на COVID-19. От осложнений болезни со вчерашнего дня умерли 260 пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Относительно тестирований, то в течение минувших суток украинские лаборатории осуществили 68 759 тестирований, в частности методом ПЦР – 42 340, методом ИФА – 26 419. Всего в Украине уже провели 5 209 462 ПЦР-тестов на выявление COVID-19.
Статистика коронавируса в областях Украины 18 декабря:
- г. Киев – 98 330 инфицированных;
- Винницкая область – 20 578 инфицированных;
- Волынская область – 29 817 инфицированных;
- Днепропетровская область – 51 401 инфицированный;
- Донецкая область – 31 449 инфицированных;
- Житомирская область – 35 662 инфицированных;
- Закарпатская область – 26 855 инфицированных;
- Запорожская область – 45 715 инфицированных;
- Ивано-Франковская область – 41 644 инфицированных;
- Киевская область – 51 588 инфицированных;
- Кировоградская область – 7 621 инфицированный;
- Луганская область – 8 533 случая;
- Львовская область – 55 860 инфицированных;
- Николаевская область – 25 826 инфицированных;
- Одесская область – 61 963 инфицированных;
- Полтавская область – 31 097 инфицированных;
- Ровенская область – 37 840 инфицированных;
- Сумская область – 37 157 инфицированных;
- Тернопольская область – 32 089 инфицированных;
- Харьковская область – 64 237 инфицированных;
- Херсонская область – 15 151 инфицированный;
- Хмельницкая область – 36 027 инфицированных;
- Черкасская область – 33 837 инфицированных;
- Черновицкая область – 37 695 инфицированных;
- Черниговская область – 26 409 инфицированных.
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