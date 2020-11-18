COVID-19 в Украине: за день заразились более 12 тысяч человек, умерли 256
В Украине коронавирусом заболели еще 12 496 человек. По состоянию на 18 ноября количество инфицированных SARS-CoV-2 в стране выросло до более 570 тысяч.
Среди новых случаев инфицирования 535 детей и 529 медработников. Больше всего больных обнаружили в г. Киев (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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По данным Минздрава, в течение минувших суток от осложнений умерли 256 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус, зато выздоровели 8 096 человек. В госпитализации нуждались 1 668 пациентов.
Статистика распространения коронавируса в областях:
- г. Киев – 53 855
- Винницкая область – 14 306
- Волынская область – 19 648
- Днепропетровская область – 23900
- Донецкая область – 18 257
- Житомирская область – 23 988
- Закарпатская область – 20 146
- Запорожская область – 20 733
- Ивано-Франковская область – 29 542
- Киевская область – 26 561
- Кировоградская область – 3 818
- Луганская область – 5 286
- Львовская область – 38 577
- Николаевская область – 13 394
- Одесская область – 34 806
- Полтавская область – 16 418
- Ровненская область – 25 904
- Сумская область – 19 514
- Тернопольская область – 24 242
- Харьковская область – 49 067
- Херсонская область – 7 624
- Хмельницкая область – 23 952
- Черкасская область – 15 033
- Черновицкая область – 29 126
- Черниговская область – 12 456
Ситуация с тестированием на COVID-19
- На протяжении прошедших суток украинские лаборатории осуществили 73 064 тестирований на коронавирусную болезнь.
- Из них методом ПЦР – 42 379, методом ИФА – 30 685.
- Всего в Украине провели 4 022 283 ПЦР-тестирования.
Как подготовиться к ПЦР-тестированию / Инфографика 24 канала
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