В Украине коронавирусом заболели еще 12 496 человек. По состоянию на 18 ноября количество инфицированных SARS-CoV-2 в стране выросло до более 570 тысяч.

Среди новых случаев инфицирования 535 детей и 529 медработников. Больше всего больных обнаружили в г. Киев (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По данным Минздрава, в течение минувших суток от осложнений умерли 256 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус, зато выздоровели 8 096 человек. В госпитализации нуждались 1 668 пациентов.

С начала эпидемии в стране заразились коронавирусом 570 153 человека, из них по состоянию на 18 ноября выздоровели 8 096 пациентов. Впрочем, к сожалению, умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний 10 112 больных.

Статистика распространения коронавируса в областях:

г. Киев – 53 855

Винницкая область – 14 306

Волынская область – 19 648

Днепропетровская область – 23900

Донецкая область – 18 257

Житомирская область – 23 988

Закарпатская область – 20 146

Запорожская область – 20 733

Ивано-Франковская область – 29 542

Киевская область – 26 561

Кировоградская область – 3 818

Луганская область – 5 286

Львовская область – 38 577

Николаевская область – 13 394

Одесская область – 34 806

Полтавская область – 16 418

Ровненская область – 25 904

Сумская область – 19 514

Тернопольская область – 24 242

Харьковская область – 49 067

Херсонская область – 7 624

Хмельницкая область – 23 952

Черкасская область – 15 033

Черновицкая область – 29 126

Черниговская область – 12 456

Внимание! В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Ситуация с тестированием на COVID-19

На протяжении прошедших суток украинские лаборатории осуществили 73 064 тестирований на коронавирусную болезнь.

Из них методом ПЦР – 42 379, методом ИФА – 30 685.

Всего в Украине провели 4 022 283 ПЦР-тестирования.



Как подготовиться к ПЦР-тестированию / Инфографика 24 канала