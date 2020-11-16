COVID-19 в Украине: почти 10 тысяч инфицированных, 94 умерших
Коронавирусную болезнь подтвердили еще у 9832 жителей Украины. По состоянию на 16 ноября всего в стране COVID-19 заболели более 545 тысяч человек.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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По состоянию на понедельник, 16 ноября выздоровели от коронавируса 2 753 больных. К сожалению, умерли от осложнений 94 украинца с диагнозом COVID-19.
Заболеваемость COVID-19 в областях
- г. Киев – 51 499
- Винницкая область – 13 948
- Волынская область – 18 936
- Днепропетровская область – 22 069
- Донецкая область – 17 201
- Житомирская область – 22 847
- Закарпатская область – 19 559
- Запорожская область – 19 291
- Ивано-Франковская область – 28 440
- Киевская область – 25 141
- Кировоградская область – 3 710
- Луганская область – 5 169
- Львовская область – 37 466
- Николаевская область – 12 633
- Одесская область – 33 415
- Полтавская область – 15 262
- Ровненская область – 25 210
- Сумская область – 18 324
- Тернопольская область – 23 757
- Харьковская область – 48 179
- Херсонская область – 7 126
- Хмельницкая область – 23 136
- Черкасская область – 13 478
- Черновицкая область – 28 336
- Черниговская область – 11 557
Ситуация с тестированием на COVID-19 в Украине
По данным главы Минздрава Максима Степанова, по состоянию на утро понедельника 16 ноября украинские лаборатории провели уже 3 941 651 ПЦР-тестирование.
За сутки воскресенья, 15 ноября протестировали 33 486 украинцев, в частности методом ПЦР – 28 685, методом ИФА – 4 801.
Как подготовиться к ПЦР-тестированию / инфографика 24 канала
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