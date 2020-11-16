Коронавирусную болезнь подтвердили еще у 9832 жителей Украины. По состоянию на 16 ноября всего в стране COVID-19 заболели более 545 тысяч человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По состоянию на понедельник, 16 ноября выздоровели от коронавируса 2 753 больных. К сожалению, умерли от осложнений 94 украинца с диагнозом COVID-19.

С начала эпидемии в стране инфицировались SARS-CoV-2 – 545 689 людей, из них побороли коронавирусную болезнь 244 197 пациентов. Зато умерли во время течения болезни – 9 697 жителей Украины.

Заболеваемость COVID-19 в областях

г. Киев – 51 499

Винницкая область – 13 948

Волынская область – 18 936

Днепропетровская область – 22 069

Донецкая область – 17 201

Житомирская область – 22 847

Закарпатская область – 19 559

Запорожская область – 19 291

Ивано-Франковская область – 28 440

Киевская область – 25 141

Кировоградская область – 3 710

Луганская область – 5 169

Львовская область – 37 466

Николаевская область – 12 633

Одесская область – 33 415

Полтавская область – 15 262

Ровненская область – 25 210

Сумская область – 18 324

Тернопольская область – 23 757

Харьковская область – 48 179

Херсонская область – 7 126

Хмельницкая область – 23 136

Черкасская область – 13 478

Черновицкая область – 28 336

Черниговская область – 11 557

Ситуация с тестированием на COVID-19 в Украине

По данным главы Минздрава Максима Степанова, по состоянию на утро понедельника 16 ноября украинские лаборатории провели уже 3 941 651 ПЦР-тестирование.

За сутки воскресенья, 15 ноября протестировали 33 486 украинцев, в частности методом ПЦР – 28 685, методом ИФА – 4 801.



Как подготовиться к ПЦР-тестированию / инфографика 24 канала