COVID-19 в Украине: известна ориентировочная дата начала массовой вакцинации
В Украине вакцинация от коронавируса COVID-19, ориентировочно, должна стартовать 1 марта 2021 года. Ситуация зависит от сроков поставок вакцины.
И. о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что в Украине рассчитывают начать вакцинацию 1 марта, пишет "РБК Украина".
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Рассчитываем начать вакцинацию 1 марта. Однако это зависит от того, когда вакцина физически будет доставлена в Украину. Но мы готовимся таким образом, чтобы начать вакцинацию 1 марта,
– заявил Кузин.
Игорь Кузин назвал девять групп населения, которые будут вакцинированы первыми:
- медработники,
- военнослужащие,
- социальные работники,
- люди пожилого возраста (от 60 лет),
- работники образования, хронические больные (независимо от возраста),
- люди, которые работают в учреждениях по уходу, в госбезопасности и в пенитенциарных учреждениях.
- сотрудники Нацполиции и Национальной гвардии.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что количество людей из этих групп риска составляет 20 миллионов.
Что известно о вакцинации в Украине?
Украина – член глобальной инициативы COVAX. Ожидают получения 8 миллионов доз, первый миллион должен поступить в марте.
Премьер Денис Шмыгаль сказал, что 8 миллионов доз должно хватить для 4 миллионов человек. Однако, по словам премьера, можно будет провакцинироваться и за свой счет.
Готовы ли украинцы прививаться / Инфографика 24 канала
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