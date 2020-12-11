В Украине вакцинация от коронавируса COVID-19, ориентировочно, должна стартовать 1 марта 2021 года. Ситуация зависит от сроков поставок вакцины.

И. о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что в Украине рассчитывают начать вакцинацию 1 марта, пишет "РБК Украина".

Читайте также Теории заговора или "рога на голове": почему украинцы боятся вакцинироваться от COVID-19

Рассчитываем начать вакцинацию 1 марта. Однако это зависит от того, когда вакцина физически будет доставлена ​​в Украину. Но мы готовимся таким образом, чтобы начать вакцинацию 1 марта,

– заявил Кузин.

Игорь Кузин назвал девять групп населения, которые будут вакцинированы первыми:

медработники,

военнослужащие,

социальные работники,

люди пожилого возраста (от 60 лет),

работники образования, хронические больные (независимо от возраста),

люди, которые работают в учреждениях по уходу, в госбезопасности и в пенитенциарных учреждениях.

сотрудники Нацполиции и Национальной гвардии.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что количество людей из этих групп риска составляет 20 миллионов.

Что известно о вакцинации в Украине?

Украина – член глобальной инициативы COVAX. Ожидают получения 8 миллионов доз, первый миллион должен поступить в марте.

Премьер Денис Шмыгаль сказал, что 8 миллионов доз должно хватить для 4 миллионов человек. Однако, по словам премьера, можно будет провакцинироваться и за свой счет.



Готовы ли украинцы прививаться / Инфографика 24 канала