COVID-19 в Украине: более 9 тысяч новых заражений, выздоровели 7,5 тысяч больных
По состоянию на 13 декабря в Украине суточный прирост больных коронавирус 9176. В частности, заболели 494 ребенка и 313 медработников.
За последние сутки больше всего больных зарегистрировали в г.Киев (1125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628) и Запорожской (535) областях. Об этом сообщил 13 декабря министр здравоохранения Максим Степанов.
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Также за минувшие сутки в госпитализации нуждались 2 969 больных. К сожалению, умерли от осложнений коронавирусной болезни со вчера 156 пациентов. Выздоровели – 563 больных.
За все время пандемии COVID-19 в Украине заболели 894 215 человек, из которых по состоянию на 13 декабря выздоровели 501 564 больных, умерших во время болезни – 15 154.
Статистика распространения коронавируса в областях Украины
- м. Киев – 91138 случаев;
- Винницкая область – 19 801 случай;
- Волынская область – 28 019 случаев;
- Днепропетровская область – 49074 случаи;
- Донецкая область – 29 398 случаев;
- Житомирская область – 34 073 случая;
- Закарпатская область – 26 016 случаев;
- Запорожская область – 41 995 случаев;
- Ивано-Франковская область – 40 668 случаев;
- Киевская область – 48523 случаи;
- Кировоградская область – 7166 случаев;
- Луганская область – 7889 случаев;
- Львовская область – 53 662 случая;
- Николаевская область – 23864 случаи;
- Одесская область – 57 699 случаев;
- Полтавская область – 29 121 случай;
- Ровненская область – 36 117 случаев;
- Сумская область – 35 702 случая;
- Тернопольская область – 31 165 случаев;
- Харьковская область – 62 324 случая;
- Херсонская область – 13 972 случая;
- Хмельницкая область – 34 800 случаев;
- Черкасская область – 31 209 случаев;
- Черновицкая область – 36 695 случаев;
- Черниговская область – 24 125 случаев.
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