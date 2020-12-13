По состоянию на 13 декабря в Украине суточный прирост больных коронавирус 9176. В частности, заболели 494 ребенка и 313 медработников.

За последние сутки больше всего больных зарегистрировали в г.Киев (1125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628) и Запорожской (535) областях. Об этом сообщил 13 декабря министр здравоохранения Максим Степанов.

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Также за минувшие сутки в госпитализации нуждались 2 969 больных. К сожалению, умерли от осложнений коронавирусной болезни со вчера 156 пациентов. Выздоровели – 563 больных.

За все время пандемии COVID-19 в Украине заболели 894 215 человек, из которых по состоянию на 13 декабря выздоровели 501 564 больных, умерших во время болезни – 15 154.

Количество тестирований на COVID-19: за минувшие сутки лаборатории провели 41 489 тестирований на выявление коронавирусной болезни, в частности методом ПЦР – 33 593, методом ИФА – 7 896. В целом украинские лаборатории осуществили 5 031 859 ​​ПЦР-тестированин.

Статистика распространения коронавируса в областях Украины