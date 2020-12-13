Заражение животных значительно усложняет борьбу с COVID-19: исследование
Преодоление пандемии COVID-19 может существенно осложнить то, что к распространению коронавирусной инфекции присоединились животные. Такую информацию обнаружили в результате исследования представители Центра геномной регуляции в Барселоне.
Результаты показали, какие именно животные находятся в группе риска. Исследование опубликовали в издании PLOS Computational Biology.
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В Барселоне проводят исследования
Директор CRG и автор проекта Луис Серано отметил, что из-за ускоренных темпов распространения инфекции в мире ученым следует выяснить, какие виды животных могут серьезно осложнить профилактические меры борьбы с COVID-19 и каким образом.
Наша разработка помогает найти ключ к решению этой проблемы, поскольку знание того, почему норки становятся природным резервуаром для коронавируса, а крысы нет — очень важно сейчас,
– отметил профессор.
Також він наголосив, що, ймовірно, ті тварини, які часто контактують з людьми й живуть скупчено більш небезпечні в плані сприйняття COVID-19, ніж ті, що живуть вільно.
Кто в группе риска
В наибольшую группу риска инфицироваться коронавирусом ученые включили хорьков. Несколько менее подвержены заражению COVID-19:
- коты;
- собаки;
- некоторые экзотические грызуны, в частности вивера.
Испанские ученые доказали, что такие животные, как утки, куры, крысы, мыши, свиньи имеют слабую восприимчивость или же полностью защищены от коронавируса.
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