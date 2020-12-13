Преодоление пандемии COVID-19 может существенно осложнить то, что к распространению коронавирусной инфекции присоединились животные. Такую информацию обнаружили в результате исследования представители Центра геномной регуляции в Барселоне.

Результаты показали, какие именно животные находятся в группе риска. Исследование опубликовали в издании PLOS Computational Biology.

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В Барселоне проводят исследования

Директор CRG и автор проекта Луис Серано отметил, что из-за ускоренных темпов распространения инфекции в мире ученым следует выяснить, какие виды животных могут серьезно осложнить профилактические меры борьбы с COVID-19 и каким образом.

Наша разработка помогает найти ключ к решению этой проблемы, поскольку знание того, почему норки становятся природным резервуаром для коронавируса, а крысы нет — очень важно сейчас,

– отметил профессор.

Також він наголосив, що, ймовірно, ті тварини, які часто контактують з людьми й живуть скупчено більш небезпечні в плані сприйняття COVID-19, ніж ті, що живуть вільно.

Кто в группе риска

В наибольшую группу риска инфицироваться коронавирусом ученые включили хорьков. Несколько менее подвержены заражению COVID-19:

коты;

собаки;

некоторые экзотические грызуны, в частности вивера.

Испанские ученые доказали, что такие животные, как утки, куры, крысы, мыши, свиньи имеют слабую восприимчивость или же полностью защищены от коронавируса.

Отметим! Группа исследователей из Испании проанализировала восприимчивость различных домашних животных и птиц к коронавирусу. Полученные данные помогут избежать возникновения новых природных резервуаров SARS-CoV-2.