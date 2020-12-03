Турция планирует провести вакцинацию населения от COVID-19 в четыре этапа. Первая партия заказанных вакцин должна поступить в страну после 11 декабря.

На первом этапе китайской вакциной Sinovac Biotech будут вакцинированы медработники, лица старше 65 лет, люди с инвалидностью, а также лица, проживающие в приютах и других местах массового скопления людей. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Фахреттин Коджа, пишет издание Anadolu.

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На второй стадии вакцинируют работников секторов, необходимых для жизнедеятельности населения, а также лиц в возрасте 50 лет и старше, имеющих хотя бы одно хроническое заболевание.



В Турции будут вакцинировать в четыре этапа / Фото: Getty Images

На третьем этапе предусматривают вакцинацию людей в возрасте до 50 лет, у которых есть хотя бы одно хроническое заболевание, молодежи, а также работников отраслей и профессий, которые не относятся к первым двум группам.

На четвертом этапе будут вакцинированы все люди, которые не входят в первые три группы.

Как известно, Турция должна закупить 50 миллионов доз препарата Sinovac Biotech от коронавируса. Интересно то, что ранее в стране уверяли, что у них появится собственная вакцина от COVID-19.

Что известно о Sinovac Biotech