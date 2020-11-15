За сутки 14 ноября в рядах ВСУ обнаружили 121 больного коронавирусом. Сейчас от COVID-19 лечатся 2 444 военных и работника ВСУ.

С начала пандемии выздоровел 5 401 человек, умерли – 23 инфицированных. Об этом на странице в фейсбуке сообщила пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

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На изоляции сейчас находятся 348 человек. В то же время у 93 человек срок изоляции истечет в ближайшие 3 суток.

Что известно о новых случаях коронавируса в ВСУ

Из всех зараженных, которых обнаружили за сутки 14 ноября, в медучреждения госпитализировали 21 человека.

В Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" госпитализировали 1 зараженного;

В 59 военный мобильный госпиталь – 1 зараженного;

В Николаевский военный госпиталь – 1 зараженного;

В Черниговский военный госпиталь – 5 зараженных;

В Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 4 зараженных;

В Военно-медицинский клинический центр Центрального региона – 4 зараженных;

В Черновицкий военный госпиталь – 2 зараженных;

В изолятор воинской части в Киевской области – 2 зараженных.

Кроме того, дома лечатся 100 инфицированных. Они чувствуют себя удовлетворительно и получают необходимое лечение.

Обратите внимание! За сутки 14 ноября в Украине зафиксировали 10 681 зараженного COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заразились 535 857 человек.