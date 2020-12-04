Коронавирус и дальше быстро распространяется в рядах Вооруженных сил Украины. За сутки 3 декабря недуг диагностировали у еще 183 человек.

Сколько людей болеют COVID-19 в ВСУ

Таким образом, количество военных и работников ВСУ, которые сейчас болеют COVID-19, увеличилась до 3 235 человек. Выздоровели от недуга 7 627 человек. К сожалению, 27 случаев – летальные, об этом сообщает пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

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На изоляции, в том числе и на самоизоляции, находятся 431 военный. У 58 из них срок изоляции истечет в ближайшие трое суток

В течение 3 декабря в больницы госпитализировали 11 человек:

66 военный мобильный госпиталь – 4 военнослужащих;

59 военный мобильный госпиталь – 3 военнослужащих;

Военно-медицинский клинический центр северного региона – 2 военнослужащих;

Житомирский и Ровенский военные госпитали – по 1 военнослужащему.

Остальные 172 военнослужащих остались лечиться дома. Состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное. Они получают необходимое лечение.

Обратите внимание! В командовании медицинских сил ВСУ каждый раз подчеркивают, что чаще всего военные инфицируются во время эпизодических встреч с друзьями и родными, которые не входят в их ближайший круг окружения.