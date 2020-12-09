В основном дети имеют бессимптомную или легкую форму COVID-19. Но оказалось, что даже в таком случае у них возникают проблемы с сосудами.

Медики из Детской больницы Филадельфии обнаружили, что коронавирус приводит к тромболитической микроангиопатии у большинства переболевших детей. Об этом говорится на официальном сайте медицинского учреждения.

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Ученые обнаружили, что у детей, переболевших COVID-19, были повышены уровни биомаркеров, связанных с повреждением кровеносных сосудов.

Это наблюдалось даже у тех детей, которые имели легкое течение заболевания или же вообще не имели симптомов. В целом 86% маленьких пациентов соответствовали клиническим и диагностическим критериям тромболитической микроангиопатии.

Затем медики изучили механизмы иммунной системы, которые приводит к воспалению. Исследователи проанализировали данные 50 детей, которые болели в легкой и тяжелой форме. У некоторых из них был синдром мультисистемного воспаления. Вместе с тем, биомаркеры активации иммунной системы были повышены у всех детей.

Хотя у большинства детей COVID-19 не протекает тяжело, мы видим, что могут быть и другие последствия коронавирусной инфекции,

– рассказал один из авторов исследования Дэвид Тичи.

Чем опасна тромболитическая микроангиопатия

При этом синдроме поражаются мелкие кровеносные сосуды.

У взрослых пациентов с COVID-19 этот синдром является потенциальной причиной тяжелой формы.

Но ученые пока не знают, сказывается ли это на здоровье детей в долгосрочной перспективе.

Во время следующих исследований специалисты планируют определить краткосрочные и долгосрочные последствия тромболитической микроангиопатии на здоровье детей. Ученые хотят выяснить, нуждаются ли госпитализированные дети с коронавирусом в соответствующем скрининге и целевой терапии.