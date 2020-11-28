COVID-19 в оккупированном Крыму: сколько новых случаев обнаружили
В оккупированном Крыму за последние сутки коронавирус диагностировали у 229 человек. 6 человек умерли от осложнений, вызванных недугом.
В больницах – свыше 2 тысяч больных с коронавирусом
В медучреждениях полуострова от COVID-19 лечатся свыше 2 тысяч больных. Об этом со ссылкой на так называемое Министерство здравоохранения Крыма сообщают "Крым.Реалии".
Актуально В Украине за сутки коронавирусом заболели 16 294 человека
Амбулаторное лечение (COVID) проходят 2 053 человека, стационарное (COVID и пневмония) – 2 430, изолированы в обсерваторах – 33,
– говорится в сообщении ведомства.
Какая ситуация в Севастополе
В Севастополе в течение суток 28 ноября зарегистрировали 62 новых случая коронавируса. 9 больных пришлось доставить в больницы, остальные находятся дома.
89 человек выписаны после выздоровления. Умерли две женщины в возрасте 65 и 89, мужчина в возрасте 87 лет,
– сообщили в так называемом Минздраве Крыма.
Отметим, что с начала года в Севастополе подтвердили коронавирус у 4 218 человек, летальных случаев – 117. Выздоровели 3 737 пациентов. В оккупированном Крыму количество диагностированных случаев достигло 14 915, выздоровели более 11 тысяч больных, умерли 277.
Поделиться новостью
-
COVID-19 в оккупированном Крыму: сколько новых случаев обнаружилисегодня , 14:35
-
Новости о коронавирусе 26 ноября: рекордные показатели Украины, Аваков выступил за локдаун27 ноября , 06:05
-
Новости о коронавирусе 27 ноября: рекорд в Украине, вероятные даты введения локдауна в странесегодня , 06:00