В оккупированном Крыму за последние сутки коронавирус диагностировали у 229 человек. 6 человек умерли от осложнений, вызванных недугом.

В больницах – свыше 2 тысяч больных с коронавирусом

В медучреждениях полуострова от COVID-19 лечатся свыше 2 тысяч больных. Об этом со ссылкой на так называемое Министерство здравоохранения Крыма сообщают "Крым.Реалии".

Актуально В Украине за сутки коронавирусом заболели 16 294 человека

Амбулаторное лечение (COVID) проходят 2 053 человека, стационарное (COVID и пневмония) – 2 430, изолированы в обсерваторах – 33,

– говорится в сообщении ведомства.

Какая ситуация в Севастополе

В Севастополе в течение суток 28 ноября зарегистрировали 62 новых случая коронавируса. 9 больных пришлось доставить в больницы, остальные находятся дома.

89 человек выписаны после выздоровления. Умерли две женщины в возрасте 65 и 89, мужчина в возрасте 87 лет,

– сообщили в так называемом Минздраве Крыма.

Отметим, что с начала года в Севастополе подтвердили коронавирус у 4 218 человек, летальных случаев – 117. Выздоровели 3 737 пациентов. В оккупированном Крыму количество диагностированных случаев достигло 14 915, выздоровели более 11 тысяч больных, умерли 277.

Это важно! Данные российской власти Крыма о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.