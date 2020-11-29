В Крыму за последние сутки, 28 ноября, зарегистрировали еще 230 случаев заболевания COVID-19. Из них 191 человек обратился за медицинской помощью самостоятельно.

Всего за сутки обследовали 4 687 человек. Об этом сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов, сообщает 24 канал.

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Он добавил, что 39 человек из 230 были контактными лицами, которые ранее общались с уже больными лицами.

Также Аксенов добавил, что в Крыму продолжается проведение противоэпидемических мер. "Ситуация на контроле оперативного штаба. Прошу всех придерживаться рекомендаций, которые выносит штаб. Вся необходимая информация размещена на официальных сайтах", – отметил российский глава.

Какова ситуация с COVID-19 в Крыму

За 27 ноября во Крыму зарегистрировали 229 случаев COVID-19. За весь период выздоровели 11 406 человек.

К слову, данные российской власти Крыма о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. По словам правозащитников, эта статистика существенно занижена.

Дело в том, что статистика не учитывает многих важных факторов, в частности инфицирования в рядах российских военных и спецслужб.