В Испании COVID-19 заболели 4 льва одного из зоопарков Барселоны. Местные власти расследуют эти случаи и пытаются выяснить, каким образом случилось заражения.

Коронавирус обнаружили у трех 16-летних львиц и одного 4-летнего льва. Симптомы болезни у животных заметил один из смотрителей, сообщает Daily Mail.

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Львам сделали ПЦР-тесты, которые и оказались положительными. Как известно, другие животные не контактировали с больными львами, поэтому парк открыт для посетителей.

Просто никто, кто приходит, к ним не приближается,

– заявили представители зоопарка.

Также там сообщили, что кроме львов заболели еще 2 сотрудника зоопарка.

Каково состояние животных

Львам предоставили ветеринарную помощь. Их состояние – легкое.

Похож на очень легкий грипп, им дали противовоспалительные средства и поместили под наблюдение, животные реагируют (на лечение – 24 канал) хорошо,

– заверили в зоопарке.

Тяжелого дыхания или других симптомов по дыханию у львов не обнаружили.

Информацию о болезни у животных будут тщательно изучать

В зоопарке отметили, что этот случай дает им возможность повысить осведомленность о том, как COVID-19 влияет на животных – особенно на "больших кошек".

Информацию будут передавать другим международным ассоциациям, чтобы помочь им лечить животных, которые могут заразиться в будущем. Ветеринарная служба Барселоны связалась с коллегами из нью-йоркского зоопарка. Там в апреле коронавирус также диагностировали у 4 тигров и 3 львов. Тогда все животные, к счастью, выздоровели.

COVID-19 у животных: что известно

Впервые COVID-19 заболела малайская тигрица в нью-йоркском зоопарке Бронкса.

В апреле вспышки COVID-19 фиксировали на 2 норковых фермах в Нидерландах. У животных появлялись проблемы с дыханием. Такой вспышка была и в Литве, там были вынуждены уничтожить около 40 тысяч животных.

Также в США болезнь подхватили домашние кошки. У них тоже были симптомы респираторного заболевания.

В Ухане смертоносное заболевание зафиксировали у бездомных кошек.

Коронавирус у домашних животных / Инфографика 24 канала