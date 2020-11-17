Ровно год назад зафиксировали первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Первым пациентом с этим диагнозом стал 55-летний житель провинции Хубэй, которого госпитализировали 17 ноября 2019 года.

Нулевого пациента с неизвестным коронавирусом обнаружили в городе Ухань. Тогда газета South China Morning Post написала о 55-летнем мужчине с необычными симптомами. Через некоторое время во всем Китае были зарегистрированы первые случаи заражения, пишет 24 канал.

Также на тему: Первая успешная вакцина против коронавируса: как действует, в чем революционность и какой у нее минус

При этом, согласно данным сайта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), первый подтвержденный случай обнаружения коронавируса датируется 8 декабря.

С тех пор этот коронавирус распространился по всему миру, привел к введению суровых ограничительных мер – закрытию границ и полному локдауну и продолжает убивать мировую экономику.

Специалисты до сих пор не пришли к единому мнению относительно того, как мог появиться этот вирус. Большинство ученых считают, что он имеет естественное происхождение и передался к человеку от летучей мыши. Известно, что первые больные в городе Ухань посещали оптовый рынок "Хуанань" или работали там. На рынке продавали морепродукты, а также животных – змей, птиц, летучих мышей.

Во многих странах в спешном порядке ведется разработка вакцин против него. Американская компания Moderna заявила, что их вакцина против коронавируса эффективна на 95%. Это пока лучший результат.

Насколько распространился коронавирус

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество случаев коронавируса за это время достигло отметки в 55 миллионов. Более 1,327 миллиона инфицированных умерли.



В мире зафиксировали более 55 миллионов случаев коронавируса / скриншот coronavirus.jhu.edu

Более 35 миллионов человек выздоровели, это составляет более 64% от общего числа уже заразившихся.

На первом месте по темпам распространения коронавируса находятся США – там за время пандемии диагностировали более 11 миллионов заражений.

Индия и Бразилия занимают второе и третье места. В Индии коронавирус за время пандемии диагностировали у более 8,8 миллиона человек. В Бразилии за время пандемии обнаружили более 5,8 миллиона заболевших людей.