COVAX 18 ноября подтвердили, что Украина таки получит вакцину против коронавируса в рамках международного распределения. Это обеспечит иммунизацию 20% граждан Украины.

В первой половине 2021 года в Украине смогут вакцинировать около 4 миллионов граждан. Об этом на своей странице в фейсбуке рассказал главный санврач страны и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

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Виктор Ляшко "Сегодня стало известно, что Украина, как одна из стран, которая включена в работу глобального механизма COVAX имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равному 20% населения бесплатно. Это означает, что около 4 миллионов граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года за средства финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран".

Ляшко также сообщил, что американский кандидат на вакцину от Moderna также включен в глобальный механизм COVAX. Предварительные результаты исследований показывают, что препарат эффективен на 95%.

Что такое COVAX? Это глобальный механизм распределения рисков для объединенных закупок, созданный для справедливого распределения вакцин против COVID-19. Основная цель этого механизма – ускорение разработки и производства вакцин против COVID-19 и гарантия справедливого и равного доступа для каждой страны мира. Отдельный финансовый фонд выкупает потенциальные вакцины, чтобы по меньшей мере 20% населения каждой из 180 стран-членов могли получить прививки.

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