COVAX выделит Украине бесплатную вакцину против COVID-19 для 20% населения
COVAX 18 ноября подтвердили, что Украина таки получит вакцину против коронавируса в рамках международного распределения. Это обеспечит иммунизацию 20% граждан Украины.
В первой половине 2021 года в Украине смогут вакцинировать около 4 миллионов граждан. Об этом на своей странице в фейсбуке рассказал главный санврач страны и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
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Ляшко также сообщил, что американский кандидат на вакцину от Moderna также включен в глобальный механизм COVAX. Предварительные результаты исследований показывают, что препарат эффективен на 95%.
Что такое COVAX?
Это глобальный механизм распределения рисков для объединенных закупок, созданный для справедливого распределения вакцин против COVID-19.
Основная цель этого механизма – ускорение разработки и производства вакцин против COVID-19 и гарантия справедливого и равного доступа для каждой страны мира.
Отдельный финансовый фонд выкупает потенциальные вакцины, чтобы по меньшей мере 20% населения каждой из 180 стран-членов могли получить прививки.
Кого будут вакцинировать против COVID-19 в Украине
- В первую очередь в Украине будут вакцинировать профессиональные группы риска – врачей, представителей силовых структур и учителей.
- Во вторую волну будут вакцинировать пожилых людей и больных с сопутствующими хроническими патологиями. Ведь именно среди этих групп самая высокая смертность от болезни.
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