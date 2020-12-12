Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Теперь украинцы гарантированно получают минимум 8 миллионов доз вакцины. Этого количества должно хватить для 4 миллионов человек.

Как сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в фейсбуке, Украина точно получит более 8 миллионов доз вакцины против коронавируса бесплатно.

Украина уже 100% получит более 8 миллионов доз вакцины бесплатно. Шприцы для инъекций также. Продолжаем работать над тем, чтобы холодильное оборудование (+2...+8) для пунктов вакцинации приехало в кратчайшие сроки,

– заявил Виктор Ляшко.

Он добавил, что Минздрав будет привлекать к процессу логистики ГП "Укрвакцина" и частные компании для обеспечения доступа к оборудованию для ультра-холодного хранения.

"Ни одна вакцина в мире не разрабатывалась так быстро, как вакцина от COVID-19. И это реально беспрецедентный факт! Это дает надежду на дальнейшие научные изобретения в профилактике инфекционных болезней", – отметил заместитель главы Минздрава.

Виктор Ляшко добавил, что теперь международное сообщество должно установить новый стандарт доступа и справедливого распределения этих вакцин.

Доступ к COVID-вакцине через COVAX определяет будущее глобальной системы здравоохранения. Украина полноценный член этой команды,

– отметил главный санитарный врач.

Что такое COVAX

Это глобальный механизм распределения рисков для объединенных закупок, созданный для справедливого распределения вакцин против COVID-19. Основная цель этого механизма – ускорение разработки и производства вакцин против COVID-19 и гарантия справедливого и равного доступа для каждой страны мира.

Отдельный финансовый фонд выкупает потенциальные вакцины, чтобы не менее 20% населения каждой из 180 стран-членов могли получить прививки.

Украина – член глобальной инициативы COVAX. Первый миллион должен поступить в марте. Премьер Денис Шмыгаль сказал, что 8 миллионов доз должно хватить для 4 миллионов человек.



Что украинцы думают о вакцинации от коронавируса / Инфографика 24 канала

