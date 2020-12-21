В ЦОС объяснили вероятные причины появления нового штамма коронавируса
В Центре общественного здоровья отметили, что вирусы постоянно подвергаются мутациям. А следовательно появление нового варианта SARS-CoV-2 ожидаемо и не является поводом для беспокойства.
Одним из возможных объяснений возникновения нового варианта SARS-CoV-2 является длительная инфекция у одного пациента с иммуносупрессией, пишет пресс-служба ЦОЗ.
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"Такая длительная инфекция может привести к накоплению мутаций с повышенной скоростью", – пояснили в Центре общественного здоровья.
В источнике отметили, что другим возможным объяснением могут быть процессы адаптации вируса, происходящие в различных восприимчивых видов животных, а затем передаются людям от животных-хозяев. Так, есть данные о сходстве шипового протеина со штаммом вируса, обнаруженны у норок из Дании.
Вирусы постоянно подвергаются мутациям. Появление нового варианта SARS-CoV-2 ожидаемо и не является поводом для беспокойства. Диверсификацию SARS-CoV-2 в результате процессов эволюции и адаптации наблюдают во всем мире, и она будет проходить через постоянное передачи вирусов. Предварительные результаты моделирования, сообщенные Великобританией 19 декабря, дают основания предположить, что новый вариант SARS-CoV-2 способен быстрее распространяться между людьми, чем другие варианты коронавирус,
– написали в пресс-службе.
В центре добавили, что на сегодня нет признаков повышенной тяжести инфекции или смертности, связанных с этим вариантом SARS-CoV-2.
Изучение нового варианта коронавируса продолжается, и результаты должны быть в ближайшие недели.
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