Как гаджеты уничтожают память: опасная болезнь, подцепить которую рискует каждый
Цифровая деменция – это болезнь XXI века, связанная с тем, что человек всегда банально "тупит" в собственный гаджет. Ведь они с нами всюду: дома, на работе, во время встреч с друзьями. Помогают в быту, позволяют общаться с людьми из любого уголка мира. Об обратной стороне медали – читайте далее.
Почему постоянное использование телефонов ухудшает память и как уберечься от "цифрового" недуга – подробнее об этом в программе "120/80" на 24 канале.
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Ученый Генри Бродейти заметил, если спросить людей преклонного возраста о том, что их беспокоит, это будет не экономика и даже не коронавирус. Больше всего они обеспокоены деменцией.
Нарушение краткосрочной и долгосрочной памяти. Чаще всего недуг поражает людей в возрасте от 65 лет. Основные последствия деменции – снижение интеллекта, деятельности, памяти, внимания, понимание связей между предметами и явлениями.
Причины – различные болезни и травмы, которые вызывают повреждение мозга. Например, Альцгеймер или инсульт. Но в XXI веке оказалось, что к деменции даже в возрасте до 65 может привести использование гаджетов.
Что известно о "цифровой" болезни
За последнее столетие техника развивалась стремительными темпами. Теперь она упрощает нам быт, позволяет быстрее наладить социальные контакты и заводить онлайн-отношения.
Найти человека, который не обладает хотя бы базовыми навыками работы с техникой, сложно. "Когда ты получаешь кандидата, который, например, не владеет компьютером или элементарными программами на телефоне, собеседник может удивляться", – отметила София Папирник, основательница HR-studio.
Манфред Шпитцер – невролог и психиатр. Именно он ввел термин "цифровая деменция". Дефиницию он позаимствовал у южнокорейских исследователей, которые еще раньше исследовали негативное влияние от использования гаджетов.
Немецкий невролог и психиатр Манфред Шпитцер / Фото MDR
Поэтому Шпитцер заверил, что деменция нарушает мышление, запоминание и даже рассуждение до такой стадии, что это мешает повседневной жизни. Ранее такие симптомы диагностировали у пожилых людей. Но в наше время они все более заметны у подростков.
Опасность злоупотребления технологиями
Гипотеза, лежащая в основе термина, заключается в том, что чрезмерное увлечение интернетом и поддерживающими его устройствами вызывает когнитивные нарушения. Речь идет о снижении внимания и уменьшении объема памяти. Все это может даже ускорить деменцию в начале развития.
Самое опасное в цифровой деменции то, что человек сразу этого не замечает. Ведь она находится в инфопотоке. Создается впечатление, что мозг поглощает много информации,
– прокомментировала Мария Фабричева, психолог.
В своей книге, которая увидела света 2012 году, Шпитцер убеждает: когда мы злоупотребляем технологиями, то теряем некоторые когнитивные способности практически так же, как люди, перенесшие травму головы, психическую болезнь или инсульт.
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Использование смартфонов стимулирует левую часть мозга. А вот правая его часть, которая связана с концентрацией внимания, остается неиспользованной и в конечном итоге деградирует.
Поскольку поисковые системы позволяют легко получить доступ к информации, пользователи чаще помнят, где найти факт, вместо того, чтобы запомнить сам факт. Это приводит к последствиям, которые в начале могут быть незаметными.
Опыт американского журналиста
В начале 2019 года американский журналист Кевин Руз понял, что телефона в его жизни слишком много. С ним он не расставался ни на работе, ни дома.
Он рассказал, что не смог читать книги, просматривать полнометражные фильмы или вести долгие разговоры без остановок. Социальные медиа вызывали у него злость и беспокойство. Не помогали даже цифровые платформы, которые раньше успокаивали, например – групповые тексты, подкасты, YouTube.
Я пробовал разные трюки, чтобы обуздать использование телефона. Удалял Twitter каждые выходные, делал экран с серыми оттенками, устанавливал блокировщики программ. Но всегда случался рецидив,
– заметил Руз.
Кевин решил бороться с зависимостью, позвонил своей знакомой Кэтрин Прайс. Она также журналистка, а кроме этого – автор книги "Как порвать со своим телефоном". Ее методика заключается в устранении первопричин телефонной зависимости, которые постоянно заставляют тянуться к гаджету.
Американский журналист Кевин Руз / Фото The New York Times
Нет, Кевин Руз не ограничивал использование соцсетей или других приложений. Он просто задал себе вопрос о том, зачем и почему использует свой телефон, особенно без надобности.
Кевин Руз использовал еще ряд других рекомендаций. Например, провел 48 часов без смартфона. Попытался путешествовать, но мужчину постигли проблемы: без Google Maps он потерялся, а без приложения Yelp не мог найти открытые рестораны.
Но в основном это было здорово. В течение 2 солидных дней я наслаждался досугом XIX века. Чувствовал, как нервы смягчаются, а внимание оттягивается. Я читал книги, разгадал кроссворд. Разжигал костер и смотрел на звезды,
– подчеркнул журналист.
Длительный эксперимент полностью не отбил у Кевина желания работать с гаджетами. Но после него мужчина уже не пользуется телефоном постоянно.
Как формируется цифровая зависимость
Очевидно, люди привыкают не к самому телефону в плане устройства. Это как с другими видами зависимости: вряд ли наркоман получает удовольствие от инъекции, а алкоголик – от созерцания на бутылку. Все заключается в содержании.
Возьмем к примеру пирамиду базовых потребностей человека, которую придумал Абрагам Маслоу. Еще в 1943 году американский психолог составил иерархию потребностей, которую легко проиллюстрировать пирамидой.
И объяснил, что чтение полезно для образования, а вот постоянное кликание – вовсе нет. Диджитализация (анимация, линки, скроллинг) – все это отвлекает от дела, на котором пытаешься сосредоточиться.
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Шпитцер отметил, что на личное развитие у человека есть ориентировочно 25 лет. Если он хорошо учился в школе, осваивал различные умения, будет развиваться и в дальнейшем. После четверти века человек формируется как личность и перестает накапливать ресурсы. Он начинает их тратить.
В то же время профессор выделил категорию людей, которым освоение гаджетов не принесет вреда, а наоборот будет полезным – это люди постарше. Когда они учатся пользоваться техникой, тренируют память, иногда и моторику.
Негативное влияние гаджетов
Кибербуллинг
Кибербуллинг – это буллинг с применением цифровых технологий. Он может происходить в социальных сетях, мессенджерах, игровых платформах и мобильных телефонах. Это неоднократное поведение, направленное на запугивание, провоцирование гнева или унижение тех, против кого он направлен.
Что делать в такой ситуации? Эксперты рекомендуют родителям чаще говорить с детьми об использовании соцсетей. Ни в коем случае не нарушать личных границ, но интересоваться, следить за эмоциональным состоянием и объяснять все "цифровые детали" использования гаджетов.
Кому грозит кибербуллинг / Фото Your teen for parents
Каждая социальная платформа предлагает различные инструменты, которые позволяют ограничить тех, кто может комментировать или просматривать ваши сообщения, или кто может автоматически стать вашим другом, а также сообщать о случаях буллинга.
Многие из них предусматривают простые шаги, чтобы заблокировать пользователя, прекратить получать уведомления от него/нее или пожаловаться на кибербулинг. Так стоит ли полностью ограничивать использование техники детьми? В современном мире это вряд ли возможно. Да и не факт, что нужно.
"Если это просто инструмент, с помощью которого мы можем записать интервью, связаться с другом, записать что-то или узнать из энциклопедии, не посещая библиотеку, посмотрев фильм или научное исследование, то почему нет", – считает психолог Вера Романова.
Киберпреступление
Согласно подсчетам украинского сервиса OpenDataBot, за 4 года количество информационных преступлений выросло минимум в 2,5 раза. Онлайн-плохиши воровали с карточек деньги, получали без разрешения личную информацию, вмешивались в операционные системы.
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Как предотвратить это? Во-первых, никому никогда не сообщать личные пароли от соцсетей, сервисов и карт в банках. Во-вторых, лучше всего внедрить систему двухфакторной аутентификации на таких платформах.
Это означает, что чтобы зайти с нового устройства, например, в вашу соцсеть или мессенджер, нужно пройти 2 этапа проверки. Первый – это пароль. Вторым может быть FaceID, специальный код, SMS-сообщения и тому подобное.
Личные отношения
Есть еще одна сфера, на которую существенно повлияла диджитализация – личные отношения. Кажется, теперь найти партнера еще легче: можно просто задать свойства, возраст и предпочтения. Посмотреть фото и завязать знакомство с человеком мечты.
По схожим алгоритмам действует, например, Tinder. Аппликация имеет более 57 миллионов пользователей во всем мире, действует в 140 странах. На поиск романтики и секс-партнеров материнская компания Tinder Match Group в 2018 году получила 440 миллионов долларов.
В современном мире стало популярным приложение Tinder / Фото Unsplash
Но Tinder больше похож на авантюру в свободное время, чем инструмент для построения отношений. Исследователи проанализировали результаты "метчей". И обнаружили, что 80% респондентов так и не нашли партнера. Если же смотреть правде в глаза: разговор онлайн и офлайн – это часто разные полюса.
Невозможно в жизни взять человека, закрыть его и удалить. А в мессенджере вы это можете сделать. И из-за того, что мы это можем в цифровом мире, в реальном у нас постоянно происходят неудачи,
– пояснила психолог Вера Романова.
"Так же в мессенджерах мы можем удалить сообщение или в игре что-то переиграть заново. А в реальной жизни не можем ни начать этот разговор, ни закрыть беседу", – добавила эксперт.
Но использование гаджетов в современном мире вряд ли отменишь. И лишь понимание того, что мы живем во время перемен, позволяет разумно использовать технику, но не погружаться в нее с головой.
"А вот если вы не можете без телефона – ни на миг, у вас плохой сон, частые головные боли и тотальная зависимость от просмотра фото в инстаграмеі, лучше обратиться к психологу", – добавила она.
С гаджетами или без: как следует действовать
А еще без базовых навыков трудно будет найти работу. Оно и не удивительно: в компании Microsoft, офисные пакеты которой включают таблицы, тексты и тому подобное, имеют 75 миллионов пользователей в мире.
Это важно. Ведь мы живем в мире, где большинство работодателей оцифровывают все данные. Если человек не имеет навыков работы с компьютером или поиска информации, неуверенно себя ведет – это будет влиять на решение о приеме на работу,
– подчеркнула София Папирнык, основательница HR Studio.
Лучший вариант – это, вероятно, и дальше продолжать пользоваться гаджетами, но время от времени откладывать их для разговора или бумажной книги.
А также тренировать память: много читать, в разумных пределах изучать что-то новое, запоминать любимые стихи. Чтобы память функционировала хорошо, стоит еще нормализовать сон, проводить время на свежем воздухе и избегать стрессов.
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