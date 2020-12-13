Цифровая деменция – это болезнь XXI века, связанная с тем, что человек всегда банально "тупит" в собственный гаджет. Ведь они с нами всюду: дома, на работе, во время встреч с друзьями. Помогают в быту, позволяют общаться с людьми из любого уголка мира. Об обратной стороне медали – читайте далее.

Почему постоянное использование телефонов ухудшает память и как уберечься от "цифрового" недуга – подробнее об этом в программе "120/80" на 24 канале.

Интересно Стандарты красоты в XXI веке: что такое лукизм и как он влияет на все сферы жизни

Ученый Генри Бродейти заметил, если спросить людей преклонного возраста о том, что их беспокоит, это будет не экономика и даже не коронавирус. Больше всего они обеспокоены деменцией.

Деменция – что это? Нарушение краткосрочной и долгосрочной памяти. Чаще всего недуг поражает людей в возрасте от 65 лет. Основные последствия деменции – снижение интеллекта, деятельности, памяти, внимания, понимание связей между предметами и явлениями. Причины – различные болезни и травмы, которые вызывают повреждение мозга. Например, Альцгеймер или инсульт. Но в XXI веке оказалось, что к деменции даже в возрасте до 65 может привести использование гаджетов.

Что известно о "цифровой" болезни

За последнее столетие техника развивалась стремительными темпами. Теперь она упрощает нам быт, позволяет быстрее наладить социальные контакты и заводить онлайн-отношения.

Найти человека, который не обладает хотя бы базовыми навыками работы с техникой, сложно. "Когда ты получаешь кандидата, который, например, не владеет компьютером или элементарными программами на телефоне, собеседник может удивляться", – отметила София Папирник, основательница HR-studio.

Важно! Но с преимуществами использования техники приходят и недостатки. Цифровая деменция – это теперь настоящий медицинский термин. Теперь это идея того, что мы отдаем наши мозги своим умным устройствам настолько, что наши смартфоны делают нас тупыми.

Манфред Шпитцер – невролог и психиатр. Именно он ввел термин "цифровая деменция". Дефиницию он позаимствовал у южнокорейских исследователей, которые еще раньше исследовали негативное влияние от использования гаджетов.

Немецкий невролог и психиатр Манфред Шпитцер / Фото MDR

Поэтому Шпитцер заверил, что деменция нарушает мышление, запоминание и даже рассуждение до такой стадии, что это мешает повседневной жизни. Ранее такие симптомы диагностировали у пожилых людей. Но в наше время они все более заметны у подростков.

Опасность злоупотребления технологиями

Гипотеза, лежащая в основе термина, заключается в том, что чрезмерное увлечение интернетом и поддерживающими его устройствами вызывает когнитивные нарушения. Речь идет о снижении внимания и уменьшении объема памяти. Все это может даже ускорить деменцию в начале развития.

Самое опасное в цифровой деменции то, что человек сразу этого не замечает. Ведь она находится в инфопотоке. Создается впечатление, что мозг поглощает много информации,

– прокомментировала Мария Фабричева, психолог.

В своей книге, которая увидела света 2012 году, Шпитцер убеждает: когда мы злоупотребляем технологиями, то теряем некоторые когнитивные способности практически так же, как люди, перенесшие травму головы, психическую болезнь или инсульт.

Стоит внимания Бессмысленные ритуалы и тревога: что такое ОКР и как его лечить

Использование смартфонов стимулирует левую часть мозга. А вот правая его часть, которая связана с концентрацией внимания, остается неиспользованной и в конечном итоге деградирует.

Поскольку поисковые системы позволяют легко получить доступ к информации, пользователи чаще помнят, где найти факт, вместо того, чтобы запомнить сам факт. Это приводит к последствиям, которые в начале могут быть незаметными.

Опыт американского журналиста

В начале 2019 года американский журналист Кевин Руз понял, что телефона в его жизни слишком много. С ним он не расставался ни на работе, ни дома.

Он рассказал, что не смог читать книги, просматривать полнометражные фильмы или вести долгие разговоры без остановок. Социальные медиа вызывали у него злость и беспокойство. Не помогали даже цифровые платформы, которые раньше успокаивали, например – групповые тексты, подкасты, YouTube.

Я пробовал разные трюки, чтобы обуздать использование телефона. Удалял Twitter каждые выходные, делал экран с серыми оттенками, устанавливал блокировщики программ. Но всегда случался рецидив,

– заметил Руз.

Кевин решил бороться с зависимостью, позвонил своей знакомой Кэтрин Прайс. Она также журналистка, а кроме этого – автор книги "Как порвать со своим телефоном". Ее методика заключается в устранении первопричин телефонной зависимости, которые постоянно заставляют тянуться к гаджету.

Американский журналист Кевин Руз / Фото The New York Times

Нет, Кевин Руз не ограничивал использование соцсетей или других приложений. Он просто задал себе вопрос о том, зачем и почему использует свой телефон, особенно без надобности.

Интересно! "Во время утренней прогулки в офис я смотрел на здания вокруг, замечал архитектурные детали, на которые раньше не обращал внимания. В метро я держал телефон в кармане, наблюдал за людьми. Заметил хорошо одетого мужчину в желтой шляпе, подростков, которые ели горячие такос и смеялись, малыша в обуви на липучках. Когда друг опаздывал на ланч, я сидел неподвижно и смотрел в окно, а не проверял Twitter", – вспомнил Руз.

Кевин Руз использовал еще ряд других рекомендаций. Например, провел 48 часов без смартфона. Попытался путешествовать, но мужчину постигли проблемы: без Google Maps он потерялся, а без приложения Yelp не мог найти открытые рестораны.

Но в основном это было здорово. В течение 2 солидных дней я наслаждался досугом XIX века. Чувствовал, как нервы смягчаются, а внимание оттягивается. Я читал книги, разгадал кроссворд. Разжигал костер и смотрел на звезды,

– подчеркнул журналист.

Длительный эксперимент полностью не отбил у Кевина желания работать с гаджетами. Но после него мужчина уже не пользуется телефоном постоянно.

Как формируется цифровая зависимость

Очевидно, люди привыкают не к самому телефону в плане устройства. Это как с другими видами зависимости: вряд ли наркоман получает удовольствие от инъекции, а алкоголик – от созерцания на бутылку. Все заключается в содержании.

Возьмем к примеру пирамиду базовых потребностей человека, которую придумал Абрагам Маслоу. Еще в 1943 году американский психолог составил иерархию потребностей, которую легко проиллюстрировать пирамидой.

Как выглядит пирамида Маслоу / Скриншот с видео Быстро удовлетворить психологические и социальные потребности теперь нам позволяют социальные сети. На них украинцы тратят в 8 раз больше времени, чем на бег. В среднем за просмотром фото в инстаграме или перепиской в фейсбуке украинцы проводят 139 минут в день. Другая часть этой зависимости – существенное упрощение. Калькулятор, который всегда под рукой. Поисковик, который даст ответ на все вопросы. Камера, которая адаптируется под условия освещения. Все это значительно облегчает жизнь, но отбирает немало памяти. По крайней мере, так утверждает Манфред Шпитцер. Использование Google в школе – не слишком хорошая идея. Худшее, что ты можешь сделать, если хочешь чему-то научиться, это погуглить. Лучше прочитать в журнале, в газете,

– заверил исследователь.

И объяснил, что чтение полезно для образования, а вот постоянное кликание – вовсе нет. Диджитализация (анимация, линки, скроллинг) – все это отвлекает от дела, на котором пытаешься сосредоточиться.

Читайте также Мировая пандемия ожирения: треть человечества страдает от лишнего веса

Шпитцер отметил, что на личное развитие у человека есть ориентировочно 25 лет. Если он хорошо учился в школе, осваивал различные умения, будет развиваться и в дальнейшем. После четверти века человек формируется как личность и перестает накапливать ресурсы. Он начинает их тратить.

В то же время профессор выделил категорию людей, которым освоение гаджетов не принесет вреда, а наоборот будет полезным – это люди постарше. Когда они учатся пользоваться техникой, тренируют память, иногда и моторику.

Негативное влияние гаджетов

Кибербуллинг

Кибербуллинг – это буллинг с применением цифровых технологий. Он может происходить в социальных сетях, мессенджерах, игровых платформах и мобильных телефонах. Это неоднократное поведение, направленное на запугивание, провоцирование гнева или унижение тех, против кого он направлен.

Справка. По статистике, более 18% детского унижения в Украине происходит с помощью гаджетов. Чаще в интернете "хулиганят" парни (70%), страдают от кибербуллинга преимущественно девушки (около 80%). Относительно проявлений такой детской интернет-травли – чаще всего в ход идут угрозы (26%), распространение частных фото (12%) и съемка драк (8%)

Что делать в такой ситуации? Эксперты рекомендуют родителям чаще говорить с детьми об использовании соцсетей. Ни в коем случае не нарушать личных границ, но интересоваться, следить за эмоциональным состоянием и объяснять все "цифровые детали" использования гаджетов.

Кому грозит кибербуллинг / Фото Your teen for parents

Каждая социальная платформа предлагает различные инструменты, которые позволяют ограничить тех, кто может комментировать или просматривать ваши сообщения, или кто может автоматически стать вашим другом, а также сообщать о случаях буллинга.

Многие из них предусматривают простые шаги, чтобы заблокировать пользователя, прекратить получать уведомления от него/нее или пожаловаться на кибербулинг. Так стоит ли полностью ограничивать использование техники детьми? В современном мире это вряд ли возможно. Да и не факт, что нужно.

"Если это просто инструмент, с помощью которого мы можем записать интервью, связаться с другом, записать что-то или узнать из энциклопедии, не посещая библиотеку, посмотрев фильм или научное исследование, то почему нет", – считает психолог Вера Романова.

Киберпреступление

Согласно подсчетам украинского сервиса OpenDataBot, за 4 года количество информационных преступлений выросло минимум в 2,5 раза. Онлайн-плохиши воровали с карточек деньги, получали без разрешения личную информацию, вмешивались в операционные системы.

Полезно ознакомиться Хуже, чем наркотики: чем опасна зависимость от азартных игр

Как предотвратить это? Во-первых, никому никогда не сообщать личные пароли от соцсетей, сервисов и карт в банках. Во-вторых, лучше всего внедрить систему двухфакторной аутентификации на таких платформах.

Это означает, что чтобы зайти с нового устройства, например, в вашу соцсеть или мессенджер, нужно пройти 2 этапа проверки. Первый – это пароль. Вторым может быть FaceID, специальный код, SMS-сообщения и тому подобное.

Личные отношения

Есть еще одна сфера, на которую существенно повлияла диджитализация – личные отношения. Кажется, теперь найти партнера еще легче: можно просто задать свойства, возраст и предпочтения. Посмотреть фото и завязать знакомство с человеком мечты.

По схожим алгоритмам действует, например, Tinder. Аппликация имеет более 57 миллионов пользователей во всем мире, действует в 140 странах. На поиск романтики и секс-партнеров материнская компания Tinder Match Group в 2018 году получила 440 миллионов долларов.

В современном мире стало популярным приложение Tinder / Фото Unsplash

Но Tinder больше похож на авантюру в свободное время, чем инструмент для построения отношений. Исследователи проанализировали результаты "метчей". И обнаружили, что 80% респондентов так и не нашли партнера. Если же смотреть правде в глаза: разговор онлайн и офлайн – это часто разные полюса.

Невозможно в жизни взять человека, закрыть его и удалить. А в мессенджере вы это можете сделать. И из-за того, что мы это можем в цифровом мире, в реальном у нас постоянно происходят неудачи,

– пояснила психолог Вера Романова.

"Так же в мессенджерах мы можем удалить сообщение или в игре что-то переиграть заново. А в реальной жизни не можем ни начать этот разговор, ни закрыть беседу", – добавила эксперт.

Но использование гаджетов в современном мире вряд ли отменишь. И лишь понимание того, что мы живем во время перемен, позволяет разумно использовать технику, но не погружаться в нее с головой.

"А вот если вы не можете без телефона – ни на миг, у вас плохой сон, частые головные боли и тотальная зависимость от просмотра фото в инстаграмеі, лучше обратиться к психологу", – добавила она.

С гаджетами или без: как следует действовать

А еще без базовых навыков трудно будет найти работу. Оно и не удивительно: в компании Microsoft, офисные пакеты которой включают таблицы, тексты и тому подобное, имеют 75 миллионов пользователей в мире.

Это важно. Ведь мы живем в мире, где большинство работодателей оцифровывают все данные. Если человек не имеет навыков работы с компьютером или поиска информации, неуверенно себя ведет – это будет влиять на решение о приеме на работу,

– подчеркнула София Папирнык, основательница HR Studio.

Лучший вариант – это, вероятно, и дальше продолжать пользоваться гаджетами, но время от времени откладывать их для разговора или бумажной книги.

А также тренировать память: много читать, в разумных пределах изучать что-то новое, запоминать любимые стихи. Чтобы память функционировала хорошо, стоит еще нормализовать сон, проводить время на свежем воздухе и избегать стрессов.