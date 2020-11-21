Одна десятая секунды нужна нашему мозгу, чтобы оценить другого человека. Люди привыкли оценивать по внешности и поддаваться стереотипам, которые заложены в нас через семью, окружение, культуру. В ХХ веке появился термин "лукизм", то есть дискриминация по внешности. Он сопровождает человечество до сих пор.

Что заложено в понятие лукизма, как он влияет на все сферы жизни и почему сначала считаются с внешностью – в программе "120/80" на 24 канале.

Читайте и смотрите предыдущий выпуск Бессмысленные ритуалы и тревога: что такое ОКР и как его лечить

Эксперимент психологов

Принстонские психологи Жанин Уилс и Александр Тодоров еще 14 лет назад провели эксперимент. Участникам исследования продемонстрировали фотографии незнакомых лиц в течение разного времени:

одной десятой секунды;

пол секунды;

целой секунды.

Их сразу же попросили оценить лица на соответствующие черты и восприятие. Например, человек компетентен, привлекателен или даже агрессивен. Психологи измеряли продолжительность отклика. Такой эксперимент продемонстрировал исследователям: для того, чтобы составить впечатление о незнакомце, нужна лишь одна десятая секунды.

Стереотипы о красоте

Стереотипы о красоте, то есть то, как должен выглядеть идеальный человек, меняются с течением времени. Критерии оценки в XXI веке существенно изменились. Например, в начале 2020 года искусственный интеллект определил, что самым сексуальным мужчиной планеты является Роберт Паттинсон. Звезда саги "Сумерки" опередил Брэда Питта и Дэвида Бекхэма. В исследовании оценивали мужчин на основе их физического совершенства.



Роберт Паттинсон, Брэд Питт, Дэвид Бекхэм / Коллаж 24 канала

Стандарты красоты в Украине

В Украине тоже есть свои стандарты красоты. Определял правда не искусственный интеллект, а читатели журнала VIVA. Например, в 2018 году самыми красивыми людьми страны стали исполнители Олег Винник и Ольга Полякова.



Олег Винник и Ольга Полякова / Фото Viva

Собственные правила каждой эпохи

Каждая эпоха диктовала собственные модные правила, какие лица и тела стоит считать красивыми:

в Средневековье , например, тело воспринимали как футляр для души. И демонстрировать обертку было грехом. Под плотной и закрытой одеждой трудно было разглядеть формы будущей избранницы;

, например, тело воспринимали как футляр для души. И демонстрировать обертку было грехом. Под плотной и закрытой одеждой трудно было разглядеть формы будущей избранницы; XVIII век вытащил наружу немножко тела. В моду вошли румяные щеки, тонкие талии – женщины использовали корсеты, кокетливую одежда;

вытащил наружу немножко тела. В моду вошли румяные щеки, тонкие талии – женщины использовали корсеты, кокетливую одежда; XIX век обнажил женщинам плечи, еще туже завязал корсет;

обнажил женщинам плечи, еще туже завязал корсет; а вот XX век стал самым интересным: в моду вернулся plus-size и частичная свобода в выборе одежды.

Вдохновителями прошлого столетия стали Мерлин Монро, также муза художника Энди Уорхола – американская фотомодель Эди Седжвик. Романтический образ, который пришелся по душе миллионам женщин со всего мира, создали и киноактрисе Одри Хепберн.

Интересно Чем привлекают "места силы": удивительная фотоподборка

Самыми близкими к стандартам красоты среди мужчин были Джеймс Дин, Марлон Брандо, Элвис Пресли. В 1980 – 1990 годах в моду вошли супермодели: американка Синди Кроуфорд, впоследствии – британка Кейт Мосс. Светлая кожа, высокий рост, изящные черты лица – все это было заведен считать идеалом красоты в то время.

Мода XXI века

В XXI веке в моду вошла экзотичность, незаурядность и разнообразие. В ранних 2000-х на обложке журнала Vogue красовалась эфиопская модель Лия Кебеде. А уже через 10 лет начали обращать внимание на тех, которые отличались от других и имели особые черты: изящные скулы Джоан Смоллс, веснушки Кейт Мосс, широкие брови Кары Делевинь, симметрия лица Кендалл Дженнер.

Лукизм – что это? Лукизм – это предубеждение или дискриминация по внешнему виду, который, считается, не соответствует общественным представлениям о красоте.

На лукизм влияют несколько факторов:

► историческая среда – стереотипы, которые создавались на основе истории определенной страны или местности;

► культурная среда – кого воспевали писатели, кому посвящали песни, кого изображали на полотнах;

► социальная среда – общество, в котором мы живем, имеет свое представление о красоте;

► воспитание.

Лукизм диктует свои правила во всех сферах жизни. Особенно – в близких отношениях. Внешний вид – это то, что в первую очередь привлекает или отталкивает в человеке, а следовательно – дает или забирает возможность углублять знакомство дальше.

Дискриминация по внешности

Дискриминация по внешности – явление не новое. Впервые термин лукизм описали в 1970 году. Тогда же культурологи и экономисты обратили внимание: дискриминация по внешним признакам проявляется во всех сферах жизни.

Развитие бодипозитива

Ситуация немного изменилась в XXI веке, с развитием бодипозитива. Одна из самых ярких представительниц движения – американская plus-size модель Эшли Грэхем. Она является одной из самых оплачиваемых моделей в мире. По оценкам журнала Forbes, в 2017 году ее прибыль составила более 5 миллионов долларов. Эшли любит свое тело, не стесняется показывать его и учит свободно жить других.



Эшли Грэхем / Фото Getty Images

Но не стоит путать бодипозитив с небрежным отношением к себе. Слишком большой лишний вес, отсутствие ухода за кожей и сбалансированного питания скорее приведут к проблемам с нервной или пищеварительной системами, чем до истинного принятия себя.

Пластическая хирургия – не выход

Пока американцы учатся любить себя такими, как они есть, а этот тренд доходит и до Украины, японки никак не могут смириться со своей внешностью. Они делают себе много пластических операций: ринопластика, увеличение груди или европеизация век.

Впрочем, пластические операции сейчас проводят и во многих других странах мира – США, Индия, ряд европейских стран, также Украина. Существенно развиваться пластическая хирургия начала в конце XIX века. Именно тогда впервые провели и подробно описали такие операции. Но пациентами в то время в основном были мужчины.

Лукизм в политике

Лукизм в украинской политике частично формирует состав представителей закона – целой страны или области. Образ украинского политика со времен обретения независимости и до сих пор существенно эволюционировал. Но довольно часто образ политика и человека, скрывающегося за ним – две разные личности. Оно и неудивительно: ведь над имиджем, который понравится электорату, работает целая команда.

Модным, но сдержанным образом может похвастаться и герцогиня Кембриджская Кейт Мидлтон. Целостный имидж – и во внешности, и в одежде и поведении восхищает не только британцев. У герцогини есть ряд правил:

королевский дресс-код – платье по колено и шляпка;

сдержанные манеры;

спокойствие во взгляде;

легкая улыбка на официальных приемах.



Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

Идеальный образ на телевидении

Еще одна сфера, которой очень присущ лукизм, – телевидение. Именно это средство информации зрители воспринимают визуально. Целостный образ ведущего или ведущей не только приковывает к экрану, но и позволяет легче воспринимать информацию. Не только ведущие под бдительным глазом привередливых зрителей, но и гости эфиров.

Комплексы по внешности

Лукизм – явление, без которого в современном мире не обойтись. Правда, дискриминация по внешности может привести к ряду комплексов и проблем. Человек может сомневаться в себе и развивать так называемый синдром самозванца, то есть считать, что все его заслуги – это дело случая или же удачливость. С другой стороны, постоянные упреки относительно внешности или одежды могут привести к депрессивным состояниям. А это уже – опасно для здоровья.

Читайте также Победительница "Холостяка" Даша Ульянова выздоровела от коронавируса и осуществила модный выход: фото

Очевидно, что первый путь к тому, чтобы победить лукизм – это принять себя и других. А вот если комплексы мешают в личных отношениях или не позволяют строить успешную карьеру, тогда лучше обратиться к психологу.