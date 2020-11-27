Чтобы остановить стремительное распространение заболеваемости COVID-19, надо вакцинировать 60 – 70% населения планеты. Это даст возможность остановить распространение вируса.

Однако пока вакцины еще нет, сложно делать детальные прогнозы. Об этом заявили в департаменте иммунизации ВОЗ, сообщает Kurier.

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В сообщении указано, что значительная часть населения планеты должна иметь иммунитет или сделать прививку. Это в значительной степени будет способствовать уменьшению заболеваемости коронавирусом.

Обратите внимание! Американская компания Moderna заявила, что их вакцина от коронавируса эффективна на 95%. Это подтвердили клинические испытания вакцины с участием 30 тысяч добровольцев. Подробнее об этом – читайте здесь.

По данным ВОЗ, стоит учитывать не только способность вакцины способствовать профилактике заболевания. Важно, чтобы прививка также помогала предотвратить передачу вируса.

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Справка. С начала пандемии COVID-19 в Украине зафиксировали более 693 тысяч больных. По состоянию на 27 ноября 2020 года выздоровели 326 тысяч человек, инфицированных коронавирусом. К сожалению, умерли 11 909 человек.



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