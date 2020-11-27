Сколько людей нужно вакцинировать, чтобы остановить распространение COVID-19: данные ВОЗ
Чтобы остановить стремительное распространение заболеваемости COVID-19, надо вакцинировать 60 – 70% населения планеты. Это даст возможность остановить распространение вируса.
Однако пока вакцины еще нет, сложно делать детальные прогнозы. Об этом заявили в департаменте иммунизации ВОЗ, сообщает Kurier.
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В сообщении указано, что значительная часть населения планеты должна иметь иммунитет или сделать прививку. Это в значительной степени будет способствовать уменьшению заболеваемости коронавирусом.
По данным ВОЗ, стоит учитывать не только способность вакцины способствовать профилактике заболевания. Важно, чтобы прививка также помогала предотвратить передачу вируса.
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