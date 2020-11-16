Американские ученые сравнили уровень смертности пациентов в тяжелом состоянии при COVID-19 и при гриппе и выяснили, что коронавирус вдвое смертельнее. Это исследование окончательно уничтожило популярный миф о том, что коронавирус безопаснее гриппа.

В исследовании, проведенном учеными Медицинской школы Университета Вашингтона (UW Medicine) сравнивались клинические показатели и уровень смертности 65 пациентов с COVID-19 и 74 больных гриппом, госпитализированных в отделения интенсивной терапии с 1 января по 15 апреля, пишет ATS journals.

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Насколько коронавирус опаснее гриппа

Специалисты обнаружили, что смертность пациентов, попавших в больницу в критическом состоянии при коронавирусе вдвое выше – 40% против 19%. Эту разницу авторы исследования объясняют тем, что при коронавирусе острый респираторный дистресс-синдром развивается чаще, чем при гриппе – 63% против 26%

Пациенты с коронавирусом попадают в больницу позже, чем при гриппе – в среднем через 7 дней после появления симптомов по сравнению с 3,5 днями. Но при этом на момент госпитализации у них больше симптомов, чем у больных гриппом, но в обеих группах у 40% людей была сильная лихорадка с повышенной температурой.

Практически у всех госпитализированных с COVID-19 (92%) диагностировано двустороннее поражение легких, в то время как при тяжелом течении гриппа этот показатель составил 64%. При этом потребность в искусственной вентиляции легких была почти одинакова: 59% пациентов с COVID-19 и 55% с гриппом.

Отметим, что это исследование проводилось на выборке пациентов, которые были госпитализированы весной, когда в арсенале медиков был только гидроксихлорохин, от которого впоследствии отказались. Теперь применяется больше средств, в том числе дексаметазон, который показал высокую эффективность в снижении риска тяжелых осложнений и смертности при коронавирусе.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала