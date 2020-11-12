Что делать, когда чувство усталости просыпается вместе с вами
Ранее ложитесь спать, просыпаетесь после восхода солнца, спите достаточное количество часов, но чувство усталости все равно вас не покидает? На что нужно обратить внимание и какую роль играют фазы сна – читайте в нашем материале.
Качество сна зависит от многих факторов, соответственно и от самого сна зависит наше самочувствие. Но иногда утренняя усталость может сигнализировать о других неочевидных причинах, отмечает 24 канал.
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Что такое усталость
Усталость может быть симптомом многих заболеваний: диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, артрита, анемии, заболеваний щитовидной железы, апноэ или синдрома хронической усталости.
Усталость также зависит от психологического состояния человека. Большое количество стрессов, монотонность труда и напряженность развивают депрессивные и тревожные состояния.
Самые распространенные признаки усталости
- Ощущение бессилия – человек чувствует, что он не способен выполнять обычные функции.
- Ухудшение концентрации и памяти.
- Из-за усталости замедляются процессы мышления.
- Повышенная раздражительность.
- Перманентная сонливость – человек всегда хочет спать.
Самые распространенные признаки усталости / Фото pexels
Неочевидные причины усталости утром
Ваш суточный ритм сбился
Другой часовой пояс, работа до ночи и другие причины, которые могут влиять на цикл чередования сна и активности. Чтобы разобраться с этой проблемой, попробуйте вести дневник графика сна. Он поможет разобраться, с чем связано ощущение усталости.
Вы проснулись в фазе глубокого сна
Подъем будет довольно легким, когда вы просыпаетесь в 1 или 2 фазе. Многие приложения для смартфонов и фитнес-трекеры умеют отслеживать сигналы тела во время сна и будить вас тогда, когда проснуться будет легче.
Что такое фазы сна?
Мозг и тело человека должны проходить 4 этапа сна.
Важнейшие фазы – это 3 и 4 циклы, когда падает кровяное давление, расслабляются мышцы, происходит заживление, а тело заряжается энергией.
Когда ложиться спать, чтобы выспаться – читайте по ссылке.
Советы, которые помогут сделать сон более качественным
- Попробуйте создать режим сна и придерживайтесь его.
- Используйте кровать только для сна. Нельзя в ней есть или работать.
- Физическая активность также поможет легче заснуть и быстрее проснуться.
- Избегайте кофеина, алкоголя и большого количества пищи перед сном. Следите за своим рационом в течение дня.
- Не используйте телевизор, компьютер, смартфон за 30 минут до сна.
- Избегайте стрессовых ситуаций.
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