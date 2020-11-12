Ранее ложитесь спать, просыпаетесь после восхода солнца, спите достаточное количество часов, но чувство усталости все равно вас не покидает? На что нужно обратить внимание и какую роль играют фазы сна – читайте в нашем материале.

Качество сна зависит от многих факторов, соответственно и от самого сна зависит наше самочувствие. Но иногда утренняя усталость может сигнализировать о других неочевидных причинах, отмечает 24 канал.

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Что такое усталость

Усталость может быть симптомом многих заболеваний: диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, артрита, анемии, заболеваний щитовидной железы, апноэ или синдрома хронической усталости.

Усталость также зависит от психологического состояния человека. Большое количество стрессов, монотонность труда и напряженность развивают депрессивные и тревожные состояния.

Самые распространенные признаки усталости

Ощущение бессилия – человек чувствует, что он не способен выполнять обычные функции.

Ухудшение концентрации и памяти.

Из-за усталости замедляются процессы мышления.

Повышенная раздражительность.

Перманентная сонливость – человек всегда хочет спать.

Все симптомы – это сигнал, что пора остановиться и отдохнуть. Восстановить утраченные силы.



Самые распространенные признаки усталости / Фото pexels

Неочевидные причины усталости утром

Ваш суточный ритм сбился

Другой часовой пояс, работа до ночи и другие причины, которые могут влиять на цикл чередования сна и активности. Чтобы разобраться с этой проблемой, попробуйте вести дневник графика сна. Он поможет разобраться, с чем связано ощущение усталости.

Вы проснулись в фазе глубокого сна

Подъем будет довольно легким, когда вы просыпаетесь в 1 или 2 фазе. Многие приложения для смартфонов и фитнес-трекеры умеют отслеживать сигналы тела во время сна и будить вас тогда, когда проснуться будет легче.

Что такое фазы сна?

Мозг и тело человека должны проходить 4 этапа сна.

Важнейшие фазы – это 3 и 4 циклы, когда падает кровяное давление, расслабляются мышцы, происходит заживление, а тело заряжается энергией.

Когда ложиться спать, чтобы выспаться – читайте по ссылке.

Советы, которые помогут сделать сон более качественным

Попробуйте создать режим сна и придерживайтесь его.

Используйте кровать только для сна. Нельзя в ней есть или работать.

Физическая активность также поможет легче заснуть и быстрее проснуться.

Избегайте кофеина, алкоголя и большого количества пищи перед сном. Следите за своим рационом в течение дня.

Не используйте телевизор, компьютер, смартфон за 30 минут до сна.

Избегайте стрессовых ситуаций.

Однако, чувство усталости может сигнализировать о других серьезных проблемах со здоровьем. Если вы наблюдаете у себя признаки усталости, которые постоянно повторяются и длятся более 2-х недель – обратитесь к врачу за помощью.