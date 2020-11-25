С помощью контакт-центра (номер– 0 800 60 20 19) можно вызвать мобильную бригаду, которая приедет взять образцы для тестирования на коронавирус.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время утреннего брифинга 25 ноября, пишет 24 канал.

Читайте также Кто чаще заражается коронавирусом: дети или взрослые

Пациенты с симптомами COVID-19 могут вызвать мобильную бригаду. Так, если были раньше проблемы с вызовом, можно обратиться в контакт центр. Эта инициатива в тестовом режиме начинает работать с 26 ноября.

Номер телефона – 0 800 60 20 19. Линия для звонков – бесплатная.

"С завтрашнего дня мы запускаем в тестовом режиме (конечно, потом это перейдет на постоянную основу) такую функцию, чтобы любой человек мог заказать вызов мобильной бригады непосредственно в контакт-центре. Если у вас есть проблемы с вызовом мобильной бригады, вы звоните в контакт-цент, мы уже связывается с местом, решаем эту проблему, чтобы на месте вам позвонили и вызвали бригаду", – пояснил Степанов.

Так, на горячую линию Минздрав соединил все учреждения здравоохранения, определили ответственных лиц. Однако глава Минздрава называет этот алгоритм "не очень хорошим" по отношению к пациенту, которому придется дольше ждать.

Мы все прекрасно понимаем, что мобильную бригаду вызывают люди, которые заболели и имеют симптомы коронавирусной болезни. Этот человек нуждается в скорой помощи, а не идти по большому кругу,

– заметил он.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала