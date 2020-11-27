Что будет с рождественскими праздниками в Украине: заявление Степанова
В Министерстве здравоохранения выступают категорически против массовых празднований в период новогодних праздников. Это является одной из весомых причин распространения COVID-19.
В Украине было много примеров, когда во время массовых гуляний стремительно росло количество больных коронавирусом. Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире 24 канала.
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По его словам, когда в Украине смягчили карантинные ограничения, в отдельных регионах люди начали праздновать громкие свадьбы. Степанов заявил, что из-за этого возникла вспышка заболеваемости COVID-19.
Мы не хотим, чтобы такое было по всей стране,
– подчеркнул министр.
Как рассказал Степанов, во время массовых новогодних гуляний будут контактировать многие люди, которые в привычной жизни не пересекаются. Министр предположил, что они могут быть без масок и не будут сохранять необходимую дистанцию.
"Так передается инфекция воздушно-капельным путем, а последствия могут быть очень печальными", – отметил Степанов.
Почему в Европе наоборот ослабляют карантин на праздники
Глава Минздрава заявил, что в европейских странах длительное время действовали жесткие карантинные ограничения. Только сейчас в некоторых из них начали ослаблять карантин. Степанов предположил, что в Европе также не разрешат массовые гуляния, ведь законы эпидемиологии везде одинаковы.
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"Мы увидим, какую стратегию они выберут и каким будет отношение именно к массовым гуляниям", – подчеркнул он.
Прекратят ли междугородное и железнодорожное сообщение
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 26 ноября 2020 года заявил, что в случае ухудшения ситуации с COVID-19 в Украине, правительство может запретить междугороднее и железнодорожное сообщение.
Комментируя такую информацию, Степанов заявил, что в Минздраве это предложение "даже не рассматривали".
Максим Степанов о COVID-19 в Украине: смотрите видео 24 канала
Источник: 24 канал
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