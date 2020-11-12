В Черкассах больная COVID-19 Евгения Киркич родила младенца под дверями больницы. Медики закрыли вход на замок, а вышли из здания уже тогда, когда отец держал младенца на руках.

Женщина должна была рожать в другом медучреждении из-за болезни. Об этом сообщает ТСН.

Интересно Число мертворожденных увеличилось вдвое из-за пандемии COVID-19

Паре никто не открывал

Когда Евгения с мужем Александром Киркичем уже направлялась в роддом, в котором планировала рожать, пара позвонила своему врачу. Та сообщила о родах своей коллеге, но отделение для больных COVID-19 ночью было закрыто.

У меня уже почти была истерика: кричать не было смысла, здесь никто не открывает,

– сказал муж роженицы.

Александр Киркич звонил в больницу, трижды бегал к медикам, которые были на другом входе, однако те тоже ничем не помогли. "Я просил о помощи, у меня жена рожала", – рассказал Киркич.

Мужчина расстелил свою куртку на земле

Когда пара поняла, что уже потеряно очень много времени, человек расстелил свою куртку прямо на земле. Врач успела доехать из дома и приняла роды на улице.



Александр Киркич / Фото скриншот из видео ТСН

Двери в медучреждение открыли тогда, когда отец уже держал младенца на руках. Бригада вышла с инвалидной коляской. "Я не понимаю, чем они думали, выбирая такую ​​коляску. Она не могла сесть. Все были очень медленные, за исключением врача, которая ехала", – отметил муж роженицы.

Пуповину перерезали уже в родильном зале, на открытие которого роженица ждала на сломанной каталке.

В каком состоянии ребенок и роженица

Известно, что у пары родилась девочка. Ребенок здоров, его назвали Ева.

Я благодарна Вселенной за то, что все обошлось,

– сказала роженица.

Женщина шутит, что эта ситуация была проверкой мужа на прочность.



Пара общается по видеосвязи / Фото скриншот из видео ТСН

Как прокомментировали роды в областной больнице

Медики областной больницы заявили, что такие роды – неординарные. Там заверили, что женщине стоило вызвать скорую, а молодой отец в этой ситуации якобы ошибся. Ему не стоило идти в общее приемное отделение, а надо было в перинатальное. По словам медиков, оттуда направили бы роженицу в коронавирусное отделение.

К теме Не аппендицит, а беременность: женщина узнала о ребенке по дороге в роддом

Заместитель главного врача Черкасской областной больницы Наталья Лакуста назвала другую причину. Медики якобы задерживались в здании из-за того, что им требуется много времени для того, чтобы одеть защитную униформу. В больнице пообещали провести служебное расследование.