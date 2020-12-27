Через сколько времени после выздоровления можно повторно заболеть коронавирусом
Опубликовали результаты пока самого детального исследования о влиянии антител на тяжесть течения коронавируса. Оказалось, что важны не только антитела, но и то, какую часть коронавируса они атакуют. У всех, кто тяжело переболел COVID-19 или умер от него, антитела атаковали преимущественно оболочку вируса, а не шиповидный белок.
Также исследование Стэнфордского университета подтвердило, что антитела практически исчезают в организме переболевших максимум через 4 месяца, пишет медицинский журнал Science Daily.
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Как проводили исследование
Исследователи изучили 254 человека с бессимптомным, легким или тяжелым заболеванием COVID-19, которые были обнаружены или в ходе планового тестирования, или при проверке профессионального здоровья в Stanford Health Care, или обратились в клинику Stanford Health Care с симптомами COVID-19.
- 25 больных лечились амбулаторно,
- 42 – были госпитализированы,
- 37 – лечились в отделении интенсивной терапии,
- 25 – умерли от коронавируса.
Проанализировав все данные, исследователи обнаружили, что у всех людей с тяжелым течением COVID-19 было низкое соотношение антител, влияющих на шиповидный белок, с помощью которого вирус проникает в человеческую клетку, по сравнению с количеством антител, атакующих внешнюю оболочку вируса.
Каким образом срабатывают антитела
SARS-CoV-2 прикрепляется к клетке человека с помощью шипов. Антитела могут срабатывать в двух вариациях:
- Антитела, которые распознают и связывают эти белки, блокируют их способность соединяться с рецептором ACE2 на клетках реципиента и предотвращают заражение.
- Тогда как другие антитела, которые распознают другие компоненты вируса, не препятствуют распространению коронавируса.
Далее ученые проанализировали уровни трех типов антител – IgG, IgM и IgA – и пропорции антител, нацеленные на вирусный шиповидный белок или внутреннюю оболочку вируса.
Они также измерили уровни вирусного генетического материала в образцах носоглотки и крови пациентов. А также оценили эффективность антител в предотвращении связывания шиповидного белка с ACE2 в лабораторных условиях.
Антитела действуют в 2 ключах и от этого зависит тяжесть течения коронавируса / Фото Science Daily
Результаты исследования
Ученые обнаружили, что тяжесть заболевания коррелирует с пропорцией антител, которые распознают шиповидный белок.
Повторные инфицирования возможны
Исследование также подтвердило закономерность, которую обнаружили ранее в предыдущих исследованиях: у людей с бессимптомным и легким заболеванием в целом уровень антител оказался ниже, чем у людей с тяжелой формой коронавируса.
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А после выздоровления уровни антител IgM и IgA неуклонно снижались к низким или совсем неопределенным уровням у большинства пациентов в течение периода от 1 до 4 месяцев после появления симптомов заболевания.
Уровни антител IgG также значительно падали, что говорит о том, что большинство людей, которые переболели могут снова заразиться коронавирусом уже через 2 – 3 месяца после выздоровления.
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