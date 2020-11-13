Украинские больницы для пациентов с COVID-19 загружены на более чем 70%. Уже длительное время в Украине госпитализируют около тысячи пациентов ежедневно – страна приближается к медицинскому коллапсу.

Во время брифинга глава Минздрав Максим Степанов рассказал, что с такими темпами уже через месяц в Украине не будет мест для лечения инфицированных. Об этом сообщает 24 канал.

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Максим Степанов “Если мы не будем соблюдать правила, мы уже через месяц можем получить 100% заполнения наших кроватей”.

Это означает, что больницы перестанут принимать больных COVID-19, ведь их просто не будет где лечить.

То есть люди, нуждающиеся в кислороде, подключении к аппаратам ИВЛ и высококвалифицированном оказании медицинской помощи не смогут попасть на стационар.

Таким образом Степанов отметил важность карантинных ограничений и подчеркнул, что их важно выполнять.

Ранее министр здравоохранения сообщал, что Украина может выделить для лечения больных COVID-19 максимум 52 тысячи коек (30% от коечного фонда в стране).

Кроме этого, есть возможность добавить еще 25 койкомест с помощью развертывания мобильных госпиталей.

Поэтому премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже направил соответствующее поручение в регионы, чтобы местные власти приступили к выполнению этого этапа.

За минувшие сутки, 12 ноября, в Украине обнаружили 11 787 больных коронавирусом. Среди них 388 детей и 555 медработников. За этот период в больницы госпитализировали 1 587 инфицированных