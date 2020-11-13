После использования некоторых методов контрацепции способность к зачатию (фертильность) может возвращаться к женщинам через восемь месяцев.

Группа ученых из Дании и США оценила задержку восстановления фертильности у женщин, которые прекращали пользоваться контрацепцией, пишет The BMJ.

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В 2019 22% женщин в мире пользовались оральными гормональными контрацептивами. Ученые указывают, что сейчас набирают популярность обратимые контрацептивы длительного действия или пролонгированные методы контрацепции. К ним относят внутриматочные спирали, гормональные имплантаты, пластыри и инъекции.

Когда можно забеременеть после контрацептивов

Оказалось, что период, когда женщина снова может рожать, был неодинаков для разных методов, но не зависел от длительности их использования.

Авторы проанализировали данные трех исследований, в которых принимали участие 18 тысяч жительниц Дании и Северной Америки, которые планировали беременность в 2007 и в 2019 годах.

Все женщины рассказали о том, какими контрацептивами и как долго они пользовались. Также ученые собрали данные о здоровье и образе жизни участниц. Женщины заполняли анкеты каждые два месяца в течение года или до беременности.

У участниц исследования, которые использовали пролонгированную контрацепцию (их было 13%), оральную контрацепцию или гормональные кольца, отмечалась небольшая задержка в возвращении фертильности:

после завершения применения инъекционных контрацептивов: на пять-восемь менструальных циклов;

гормональных пластырей: на четыре цикла;

оральных контрацептивов или вагинальных колец: на три цикла;

гормональных имплантатов, гормональных или медных спиралей: на два цикла.

Ученые сделали вывод, что пролонгированная контрацепция оказывает непродолжительный эффект на фертильность после прекращения применения. Авторы исследования надеются, что эти данные помогут женщинам в выборе средств предохранения.