Хирурги из Соединенных Штатов сообщают, что все больше пациентов замечают "недостатки" своего тела во время видеозвонков с помощью таких сервисов, как Zoom. Эксперты даже дали название этому явлению – Zoom дисморфия.

Так, пациенты рассказывают хирургам, что они перестали себе нравиться после того, как понаблюдали за собой во время видеозвонков через веб или селфи-камеру. Кроме того, в 2020 году в поисковой системе Google выросло количество таких запросов, как лечение морщин, угрей и выпадения волос, сообщает Daily Mail.

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Усиление этого состояния в условиях пандемии может привести к негативным последствиям в сфере психического здоровья. Ведь неуверенность во внешности автоматически связана с тревогой и депрессией.

Даже в прошлом году, до появления COVID-19, одно исследование продемонстрировало, что 72% пациентов косметической хирургии искали подобные процедуры для улучшения своих селфи.

Также эксперты подчеркнули, что масла в огонь подливает и повышенный уровень активности в социальных сетях, который также связан с увеличением недовольства своим телом.

Пандемия COVID-19, в частности изоляция, связанная с ней, радикально повысила частоту "созерцания на самих себя". Переход к дистанционному обучению, работе и в целом к виртуальной жизни заставил людей чаще смотреть на самих себя. Поэтому недовольство собственным телом, вызванное этим фактором, хирурги начали называть Zoom дисморфией.

Дисморфия – что это? Дисморфия, дисморофобия или дисморофофобия – это психическое расстройство, разновидность невроза, во время которого человек чрезмерно беспокоится из-за незначительных особенностей или дефектов своего тела.

Хирурги успокаивают – камера искажает

Команда хирургов, с которыми общались журналисты издания сообщают, что веб или селфи-камеры способны искажать облик людей. Оказывается, они создают иллюзию широкого лица и более широкого носа.

Одно исследование показало, что портрет, сделанный на расстоянии 30 сантиметров, увеличивает воспринимаемый размер носа на 30% по сравнению с портретом, сделанным на расстоянии 152 сантиметров.

Веб-камеры, которые записывают с меньшим фокусным расстоянием, визуально создают более округлое лицо, шире посаженные глаза и более широкий нос.

Крайне важно, чтобы пациенты пластической хирургии осознали ограничения таких камер и поняли, что в лучшем случае это искаженное изображение реальности.