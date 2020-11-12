Директор Глуховской больницы, врач-нарколог Евгений Скрипник заявил, что коронавирус не лечится антибиотиками. Почему опасно всем принимать антибиотики – читайте дальше.

Врач считает, что вскоре антибиотики перестанут действовать на организм человека. Об этом Скрипник написал в фейсбуке.

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После коронавируса у нас будет другая проблема – отсутствие действенных лекарств! Антибиотикорезистентность! Неоднократно писал и говорил, что коронавирус – это вирус, который не лечится антибиотиками! Еще немного времени и все бактериальная флора будет резистентна ко всем существующим антибиотикам!

– написал врач.

По его словам, 80% людей, заболевших коронавирусом, выздоравливают самостоятельно, а при каждом недомогании и поднятии температуры тела не нужно принимать антибиотики.

Когда принимать антибиотики при COVID-19

Медик заявил, что есть четкие показания, когда при коронавирусе нужны антибиотики: когда наблюдается длительная температура, боль в груди, продолжительный кашель, ухудшение состояния, выделение мокроты, изменение анализа крови, что говорит о присоединении бактериальной инфекции и тому подобное.

"Для перестраховки антибиотики принимать не нужно, даже если у вас и обнаружили на КТ вирусную пневмонию. Вирус не лечится антибиотиками. К сожалению, семейные врачи также "грешат" для перестраховки антибиотиками с первых дней выявления этой болезни, да и сами люди бегут в аптеку и покупают эти лекарства", – добавил он.

Антибиотики имеют побочные последствия

Издание LIGA.Life взяло комментарий Руслана Буяновского, терапевта и начмеда ковидного стационара медицинской сети "Добробут", который подтвердил, что антибиотики пить всем подряд с коронавирусом не нужно.

Эти препараты имеют серьезные побочные эффекты: аллергию, повреждения желудочно-кишечного тракта, псевдомембранозный колит (тяжелое воспаление кишечника, которое тяжело лечится) и др.

Иногда, чтобы спасти жизнь пациента, нужно удалить всю толстую кишку. Так что, последствия для кишечника могут быть трагическими. Я ожидаю, что мы получим волну псевдомембранозного колита после всего этого бесконтрольного злоупотребления тяжелыми антибиотиками при легком течении коронавирусной болезни,

– заявил Буяновский.

Почему в Украине бесконтрольно употребляют антибиотики

Врач считает, что украинские врачи часто назначают принимать антибиотики из-за собственной тревоги. Однако часто этот препарат не нужен и только вредит пациенту.

"Как врачи, так и пациенты – люди тревожные. Антибиотики в Украине доступны без рецепта, в массмедиа ежедневно читаем сообщения типа "Страшная болезнь, страшная болезнь, мы все умрем!". Здесь есть доля правды – около 2% больных ковидом, к сожалению, все же умрут. Но врачи, которые выписывают антибиотики пациентам с ковидом, испытывают высокую тревогу перед неопределенностью", – объяснил медик.