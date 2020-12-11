Бессимптомный коронавирус может вызвать опасные осложнения, – врач
Киевская врач Татьяна Мостепан заявила, что бессимптомный коронавирус способен вызвать опасные осложнения. Они могут проявиться уже после выздоровления.
Коронавирус до сих пор недостаточно изучен, а его вирус постоянно мутирует. Об этом главный врач Киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан рассказала в интервью "Главкому".
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Она рассказала, что у некоторых людей, которые бессимптомно переболели коронавирусом, через месяц после болезни появлялись различные осложнения.
У некоторых людей наблюдается миокардиты, у когото страшные головные боли или воспалительный артрит, а в других – проблемы с почками.
Есть такие случаи, к сожалению. Я бы сказала, что это не заражение через различные штаммы, а, возможно, это проявляется как ответ иммунной системы,
– пояснила врач.
Татьяна Мостепан добавила, что в больнице видели несколько случаев, когда больной "вроде выздоровел, но через три недели снова заболел", а некоторые переболели еще в мае, а сейчас снова заразились.
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